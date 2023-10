The Intertwined History of Neanderthal and Homo sapiens: Insights from DNA Analysis

He rangahau hou i whakahaerehia e nga kairangahau i te Whare Wananga o Geneva (UNIGE) e whakaatu ana i nga tirohanga hou mo te tohatoha o te DNA Neanderthal ki nga Homo sapiens o naianei. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Science Advances, he tirotiro i te tohatoha o te DNA mai i nga Neanderthals i roto i te ira Homo sapiens i roto i nga tau 40,000 kua hipa.

Ko te rangahau e whakaatu ana i nga rereketanga o te ahua o te DNA Neanderthal puta noa i nga wa rereke me nga rohe matawhenua, e whakamarama ana i te hitori o enei momo e rua. Kua roa e mohiotia ana i whakawhanaunga nga Neanderthals me te Homo sapiens, ka puta mai i te rua paiheneti o te DNA taketake-Neanderthal i roto i nga ira o nga Eurasians o naianei.

Heoi, ko te rangahau e whakaatu ana kaore tenei paheketanga i te rite puta noa i Eurasia. He iti ake te nui o te DNA Neanderthal i roto i nga momo ira tangata o Ahia ka whakaritea ki nga Pakeha. Ko tetahi o nga whakamaramatanga ko nga paanga rereke o te kowhiringa taiao i runga i nga ira taketake-Neanderthal i puta mai pea enei rereketanga i waenga i te taupori Ahia me te Pakeha.

Ko tetahi atu ariā i whakatakotohia e nga kaiputaiao UNIGE e kii ana ko nga rerenga heke he take nui ki te tohatoha i te DNA Neanderthal. Ki te whakakotahi te taupori heke ki te taupori o te rohe, ka piki ake te DNA o te taupori o te rohe ki te tawhiti mai i te takenga mai o te roopu heke.

Hei whakamatautau i tenei ariā, i whakamahia e nga kairangahau he putunga korero kei roto neke atu i te 4,000 genomes o nga tangata mai i Eurasia mai i nga tau 40,000. E ai ki o raatau kitenga tatauranga he nui ake te wahanga o te DNA Neanderthal a nga Kaiwhaiwhai-kohi Paleolithic Pakeha ki o ratou hoa Ahia. Engari, i te wa o te whakawhiti Neolithic (10,000 ki te 5,000 tau ki muri), i heke iho te wahanga o te DNA Neanderthal i roto i nga ira o te pakeha, na te mea he iti ake te paheketanga i nga taupori o Ahia.

Ko te taenga mai o nga kaiahuwhenua tuatahi mai i Anatolia me te rohe Aegean i tenei wa, he iti ake te Neanderthal DNA, ka whakaheke ake i te kukū o te DNA Neanderthal i Uropi. Ka kitea e enei kitenga he tirohanga nui ki te haerenga kunenga me te tukanga ranu o enei momo e rua.

Hei whakamutunga, ko te whakauru o nga rangahau ira tawhito me nga raraunga whaipara tangata ka taea e tatou te wetewete i te hitori matatini o Neanderthals me Homo sapiens. Ka noho tenei rangahau hei tohutoro mo nga rangahau a meake nei, ka awhina pea ki te tautuhi i nga korero ira ka rereke mai i te toharite, ka kitea pea nga paanga pai, kino ranei.

Rauemi:

– Tuhinga Taketake: Putanga Pūtaiao

– Te Whare Wananga o Geneva: www.unige.ch/en/about/more-about-unige/