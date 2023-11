Te Aputa Ngahere: Nga Ngaronga Ahurangi me nga Aorangi Ngaro

Ko tetahi rangahau hou e whakamahi ana i nga raraunga mai i te Kepler Space Telescope kua reti a NASA kua whakamarama i tetahi o nga mea ngaro o te ao: te kore o nga exoplanets 1.5 ki te 2 taima te rahi o te Ao. I aratakina e Jessie Christiansen mai i Caltech/IPAC, ka tirotirohia e te rangahau nga take kei muri mai i tenei waahi rerekee ka kitea he kaipahua ohorere - te ngaronga o te hau.

"He nui nga raraunga a nga kaiputaiao Exoplanet inaianei ki te kii ehara tenei aputa i te pohehe. Kei te haere tonu tetahi mea e aukati ana i nga aorangi kia tae atu, kia noho ranei ki tenei rahi,” ta Christiansen te korero.

Ka whakaarohia e te rangahau e rua nga tikanga matua mo tenei mate hau: te mate papatipu me te whakaetonga whakaahua. Ko te mate papatipu i kaha-matua ka panaia e te uho wera o te aorangi tona hau i roto i te waa. I tetahi atu taha, ko te whakaetonga whakaahua ko te kaha o te iraruke mai i te whetu ope o te ao e muru ana i te hau, he rite ki te whakamaroke makawe o te rangi e whakarewa ana i te poraka hukapapa.

Hei whakatewhatewha i enei tikanga, i aro te roopu a Christiansen ki nga tautau whetu Praesepe me Hyades, e mohiotia ana mo o raatau taiohi mo te ao. I roto i enei tautau, tata ki te 100% o nga whetu kei a raatau ano nga aorangi o raro-Neptune, he kaitono aorangi ranei e huri haere ana i a raatau, engari ko nga tautau whetu tawhito e whakaatu ana i te 25% noa te reeti pupuri mo nga waahanga o Neptune. E whakahē ana enei kitenga i nga whakapae o mua he whai waahi nui te whakaetonga whakaahua ki te whanaketanga exoplanet.

Ko nga hua e tino kii ana ko te ngaronga papatipu kaha-matua te take matua o te aputa rahi kua kitea. I mua, i whakapono nga kaitirotiro arorangi ko te ngaronga o te hau i te tuatahi i puta mai i te whakaetonga whakaahua i te timatanga o te whanaketanga exoplanet. He rereke nga korero o te pupuri i te hau i roto i nga tautau whetu rangatahi penei i a Praesepe me Hyades.

Ahakoa e tohu ana tenei rangahau i te ahunga whakamua i roto i to maatau mohiotanga ki nga exoplanets, he waahanga noa iho o te panga aorangi nui ake. Kei te whakanui a Christiansen ka haere tonu nga rangahau me nga rangahau a meake nei ki te tuhura me te whakamatautau i enei kitenga, ka hurahia etahi atu tirohanga ki nga mea ngaro o te ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te Kepler Space Telescope?

Ko te Kepler Space Telescope he miihana NASA i hangaia ki te kite i nga exoplanets, nga aorangi e huri ana i nga whetu i waho o to tatou punaha solar. I whakahaerehia mai i te 2009 ki te 2018 me te whakarato i nga raraunga whakahirahira mo te maarama ki nga ahuatanga me te tohatoha o nga exoplanets.

2. He aha te mate o te hau?

Ko te ngaronga o te hau e pa ana ki te tukanga e ngaro ai te hau o te aorangi i roto i te waa. Ka puta tenei na te maha o nga mea, penei i te iraruke mai i te uho o te ao, i te iraruke kaha ranei mai i tana whetu manaaki.

3. He aha nga sub-Neptunes?

Ko Sub-Neptunes he momo exoplanet he iti ake te rahi i a Neptune, engari he nui ake i a Papa. Ko te ahua o to ratau hanganga hau, he maha nga wa ka kitea i roto i nga waahi noho o o ratau whetu manaaki.

4. He aha te rereketanga i waenga i te mate papatipu kaha-matua me te whakaetonga whakaahua?

Ka puta te mate papatipu i te wa e panaia ana e te uho wera o te aorangi tona hau i roto i te waa. Ko te whakaetonga whakaahua, i tetahi atu taha, ko te tukanga e tangohia ai te hau o te aorangi e te kaha o te iraruke mai i tana whetu manaaki.

Rauemi:

- NASA - Kepler Space Telescope