Ko te Whakaraupapa DNA Ka Whakakitea te Kaipupuri o te Mate Rakau Ngaro

By

Kua kitea he kitenga whenua i roto i te ao rangahau mate rakau. Ko te hangarau raupapa DNA, kaore i te waatea i nga tau tekau ki muri, kua whai waahi nui ki te tautuhi i te kaikohuru pono kei muri i tetahi mea ngaro kua roa nei. Ko tenei whakatutukitanga whakamiharo e whakaatu ana i te tipu haere tonu o te pakirehua putaiao, e whakanui ana i te hiranga o te tirotiro tino me nga whakapae whakawero.

I te tekau tau atu i 1980, he kohinga tauira e pa ana ki te mate rakau i ata tiakina i te Ngahere me te Ahuwhenua Biotechnology Institute i te Whare Wananga o Pretoria. I tata nei, ka timata tetahi roopu kairangahau, tae atu ki nga tohunga molecular mycologist, ki te whakaara i enei tauira. Na roto i te tukanga o te raupapa DNA, i taea e ratou te whakamaarama i te waehere ira o enei tauira me te whakataurite ki nga papaunga raraunga o naianei, i te mutunga ki te tautuhi i te tangata hara.

Neke atu i te wha tekau tau o te whakaaro, kua kitea te mate tukumate haepapa ko Rhizina undulata. Ko tenei harore, e kiia ana ko te "harore kawhe ahi," he mea rongonui mo te mate rakau me te mate, otira ki nga rohe Pakeha. Ka whai hua i muri mai i nga ahi ngahere, me te tango i te kaha o te wera nui i puta mai i te hunga hopuni e mahi kawhe ana. Ka noho a R. undulata i nga pakiaka conifer, tae atu ki nga rakau paina, ka mate.

He mea whakamere, ko te keu nana tenei harore i roto i nga maara o Te Tai Hauauru ka noho tonu he patai raruraru. Karekau he ahi i panuitia i roto i te waa e tika ana, ka raru nga kairangahau. Ko tetahi tohu pea kei te hanganga oneone o nga waahi kua pa. Ko te onepu me te waikawa Ripanga onepu onepu, te wahi i whakatōngia ai nga rakau, tera pea i whai tikanga mo te tipu R. undulata. Otirā, kua kitea e nga rangahau taiwhanga ko te oneone waikawa e whakatairanga ana i te tipu o tenei harore. Ko te wera e puta mai ana i nga toka kiripaka e kitea nuitia ana i nga waahi whakatō ka taea e ia te whakaihiihi.

I nga tau i muri mai i te pakarutanga mai o te Hauauru o Cape, kua paopao a R. undulata ki nga maara paina puta noa i Awherika ki te Tonga, ina koa i muri mai i nga ahi i puta mai i nga aituā, i te wera o te ahi. Ko enei kitenga he maarama hou ki te hiranga o te maarama ki nga ahuatanga kaiao e whai waahi ana ki te horapa o nga mate rakau me te whakanui i te hiranga o te ahunga whakamua i roto i te hangarau raupapa DNA ki te wetewete i nga mea ngaro kua roa.

FAQ

1. He aha te raupapa DNA?

Ko te raupapa DNA he tukanga e whakatau ana i te raupapa tika o nga nucleotides i roto i te ngota ngota DNA. Ka taea e nga kaiputaiao te whakamaarama i te waehere ira o nga rauropi me te whai matauranga ki nga momo ahuatanga koiora.

2. He aha te Rhizina undulata?

Ko te Rhizina undulata he harore rongonui mo te mate rakau, ina koa i Uropi. Ka nohoia e ia nga pakiaka o nga rakau konifera, penei i te paina, ka mate. Ka whakaingoatia ko te "harore ahi kawhe" na te mea i whakahoahohia e te wera i puta mai i nga ahi i mahia hei mahi kawhe i nga ngahere.

3. He aha te mea i whakakorikoria te Rhizina undulata ki nga maara o Te Tai Hauauru?

Ko te tino keu mo te whakahoe i te Rhizina undulata i nga maara o Te Tai Hauauru kare e mohiotia. Ko te hanganga o te oneone kirikiri me te waikawa, tae atu ki te wera e puta mai ana i nga toka kiripaka i roto i nga waahi whakato, he mea pea i whai waahi ki te tipu. Heoi ano, me rangahau ano kia tino mohio te keu.