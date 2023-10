Ka kitea e nga Kairangataiao pehea te noho tata tonu o nga konganuku utu nui o te whenua ki te mata

By

Kua kitea e nga kaiputaiao te take i kitea ai nga konganuku utu nui penei i te koura, te konukawata, me te palladium e tata ana ki te mata o te whenua, ahakoa te ahua o to ratou kiato kua totohu ki te uho. Kua kitea e nga kairangahau kua mau enei konganuku ki roto i te toka haurua kua rewa i muri i te tukinga o nga toka atea ki te whenua. Ko te noho o enei konganuku utu nui e tata ana ki te mata kua roa kua pohehe nga kaiputaiao, engari e whakaponohia ana i tau mai ratou ki runga i te whenua i te wa e pa ana ki nga toka mokowhiti nui i muri tata i te hanganga o te ao. Heoi, kaua e totohu ki te uho, ka uru enei konganuku ki roto i te koroka, ka mau ki roto i te toka pakari, ka noho tata ki te mata.

I roto i tetahi rangahau tata nei, i whakatairitehia e nga kaiputaiao nga paanga o mua ki te whenua o mua kia mohio ai he aha enei konganuku utu nui i kore e totohu ki roto. I kitea e ratou i te tukinga o tetahi toka nui o te mokowhiti, he rite te rahi o te marama, ki a Papa, ka puta he moana rewa ka kuhu ki roto i te koroka. I raro i tenei moana magma he rohe toka haurua rewa, haurua totoka. Ko nga konganuku mai i te kaitapa ka uru haere ki roto i tenei rohe haurua-rewa, ka uru ki te koroka. Engari i te totohu tika ki te uho, ka pakari te koroka whakarewa, ka mau i nga konganuku i te huarahi.

I roto i nga piriona tau, na te kowiritanga me te whakakorikori i roto i te koroka i tata atu ai enei konganuku ki te kirinuku, na reira ka taea te uru atu mo nga mahi maina. Ma tenei kitenga e whakamarama te takenga mai me te nui o nga konganuku utu nui i runga i te whenua, me te whakamarama i te mutunga o aua konganuku tata ki te mata. I tua atu, tera pea ka kitea tonu enei rohe metara i roto i te koroka i enei ra i roto i nga whakaahua ru o roto o te whenua.

Ko etahi atu rangahau ka uru ki te whakataurite i nga paanga rite ki etahi atu aorangi whenua pera i a Mars me Venus kia mohio ai ka pehea te mahi o tenei mahi ki nga ao rereke. Ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga tino mohiotanga ki nga mahi aa-whenua i hanga i to maatau ao me te tohatoha o nga konganuku utu nui.

