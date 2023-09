Ko te Putake Pungao-Teitei-Teitei He mea I tirotirohia e nga Kairangirangi

Kua mahia e te roopu kaitirotiro arorangi mai i te Whare Wananga o Maryland me te Whare Wananga Hangarau o Michigan tetahi rangahau ki te tirotiro i tetahi puna hihi kaha-nui-nui e mohiotia ana ko LHAASO J2108+5157. Ko enei puna hihi-gamma me te kaha o te whakaahua kei runga ake i te 0.1 PeV ka whakarōpūtia hei puna-nui-nui (UHE) nga puna-kara-kara. Kaore i te tino marama te ahua o enei puna korero, no reira kei te rapu nga kaitirotiro whetu i nga wa katoa mo nga mea hou o tenei momo ki te ako atu mo ratou.

Ko te kapa i aratakina e Sajan Kumar o Te Whare Wananga o Maryland i aro ki a ratou ako ki runga i te LHAASO J2108+5157, he puna tohu-a-ira e hono ana ki te kapua ngota kei te tata ki te 10,700 tau marama te tawhiti. Ko nga tirohanga o mua karekau i tautuhia he hoa-a-rorohiko ki tenei puna, he uaua ki te whakatau i te takenga mai o ona tukunga hihi-gamma. I whakamahia e te roopu a Kumar te Pūnaha Hunga Whakaata Whakaata Irirangi Tino Hihiko (VERITAS) me te High-Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC) ki te mataki i te LHAASO J2108+5157 me te kohikohi i etahi atu korero mo ana tukunga hihi-gamma UHE.

Karekau i kitea e nga tirohanga tetahi tukunga nui e tata ana ki te turanga o LHAASO J2108+5157. Ko te tātaritanga matakite o te rohe huri noa i te puna i tohu he rite tonu te tukunga ki nga rangahau o mua, a, he repera pea te takenga mai. Heoi ano, ko te kitenga o te kapua ngota hou i te takiwa o LHAASO J2108+5157 he maarama ano mo te takenga mai o te tukunga hihi-gamma i kitea. I whakatauhia e nga kaitirotiro arorangi tera pea ka puta nga hihi gamma i roto i te hongere hadronic, ko te kapua rapoi te kaupapa matua mo nga matūriki hihi o te rangi e whakaterehia ana e nga PeVatrons kore mohio.

Ko etahi atu tirohanga me te wetewete e tika ana kia tino mohio ki te ahua o LHAASO J2108+5157. E kii ana nga kairangahau ko nga tirohanga a meake nei a te Cherenkov Telescope Array (CTA) me te tātaritanga i roto i te roopu X-ray e hiahiatia ana kia nui ake nga maaramatanga mo tenei puna hiko tino teitei.

ētahi atu pārongo anō:

– Sajan Kumar et al, VERITAS me HAWC kitenga o te puna unidentified LHAASO J2108+5157, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.00089

