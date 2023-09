Ko nga Irahiko Hiko-Hinga mai i te Magnetotail o Papa kei te Waihanga Wai ki te Marama

By

Kua kitea e nga kaiputaiao ko nga irahiko hiko teitei kei roto i te plasma huri noa i te whenua kei te hanga wai i runga i te marama. Ka taea e tenei kitenga hou te maarama ki te tohatoha o te wai puta noa i te mata o te marama, otira ki nga rohe kauruku tonu e kore e puta te ra. Ko te mohio ki te tohatoha wai i runga i te marama he mea nui mo te ako i tona whanaketanga me te whakamahere mo nga mahi a muri ake nei. Ka taea te hauhake i te wai e nga kairangirangi hei oranga, ka taea hoki te huri hei wahie mo te torotoro atu i te waahi.

Ko te rangahau, na te kaiputaiao a Shuai Li mai i te Whare Wananga o Hawaii i Mānoa, e hono ana i te hanganga wai i runga i te marama ki te mirumiru autō o te whenua e kiia nei ko te aukumete. Ko te magnetosphere te mahi hei parepare, hei tiaki i te whenua mai i nga matūriki hiko teitei o te hau ra. I te wa e pahekoheko ana te hau o te ra ki te aukumete, ka hangaia he hiku autō roa ki te taha po o Papa, ka kiia ko te magnetotail. I roto i tenei hiku, ko nga irahiko me nga katote-kaha ka hanga he rau plasma.

I a te marama e huri haere ana i te whenua, ka haere i roto i tenei hiku o te magnetotail, e whakamarumaru ana i nga matūriki kua utaina i te wa e tuku ana te marama kia tae ki te mata o te marama. Ko nga rangahau o mua i whakaatu i te wa kei waho te marama i te magnetotail, ka pupuhihia e te hau o te ra, ka iti te wai ka puta. Heoi, ko te whakaaro ka tino heke te hanga wai i roto i te hiku o te magnetotail na te kore o nga iraoho hau solar.

Ma te whakamahi i nga raraunga i kohia e te Moon Mineralogy Mapper i runga i te waka atea Chandrayaan 1, i kitea e Li me tana roopu he rite te hanga wai i roto i te magnetotail o te Ao ki te wa kei waho te marama i te magnetotail. E tohu ana tera ano etahi atu tukanga, puna wai ranei kei roto i te hiku o te magnetotail kaore i te hono tika ki te whakaurunga hau o te ra. I kitea e te roopu ko nga irahiko kaha-nui i roto i te magnetotail he rite nga paanga ki nga katote o te hau solar.

E tautoko ana tenei kitenga i nga rangahau o mua a Li e whakaatu ana i te hāora i roto i te magnetotail he waikura te rino i nga rohe polar o te marama. Ka whakanui i te hononga hohonu i waenganui i a Papa me te marama. Ka whakatewhatewha tonu te kapa i te taiao plasma huri noa i te marama me te ako i nga wai i roto i nga pou o te marama i nga wahanga rereke o te haerenga o te marama i roto i te magnetotail.

He mea nui tenei rangahau hei waahanga o te kaupapa Artemis, e whai ana ki te whakahoki i te tangata ki te marama i mua i te 2026. Ko nga kitenga i kitea ka whai waahi ki te pai ake o te whakamahere me te whakarite mo nga misioni roa ki te mata o te marama me tua atu.

Source:

– Space.com (Tuhinga Taketake)