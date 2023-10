Te Oro Wheo o te Aukumete o Mercury

Kua kitea e nga kaiputaiao tetahi kitenga whakahirahira mo te papa autō o Mercury ma te whakarongo ki nga oro o te ao, he rite ki te whakarongo ki te puoro. Ko nga “tangi whiowhio” i rongohia mai i te aorangi o Mercury i tohu tuatahi e Mitsunori Ozaki o te Whare Wananga o Kanazawa me tetahi roopu kaiputaiao no Hapani me Parani.

I mua, i whakaponohia he ngoikore te papa autō a Mercury. Heoi, ko enei oro "whiowhio" e tohu ana he tino kaha te kaha o te aorangi. Ahakoa he aorangi toka karekau he hau nui, e tata ana ki te kaha o te iraruke o te ra me te hau o te ra o te Ra, kei te whakaatu te aukumete o Mercury i nga ahuatanga whakamere.

Ko te kore o etahi ahuatanga e kitea ana i runga i etahi atu aorangi, penei i te hau matotoru kei roto he hāora, he whitiki radiation ranei, ka puta nga patai mo te noho tonu o nga aurora huri noa i Mercury. E tino hiahia ana nga kaiputaiao ki te mohio me pehea e puta ai enei aurora i te kore o te hau nui.

Ko nga rangahau mo te taiao autō o Mercury kua iti na te kore o nga miihana mokowhiti i whakatapua ki te ako i te ao. Ko te rangahau mokowhiti a Mariner 10 a NASA i nga tau 1970 me te misioni Mercury BepiColombo e haere tonu ana, i whakarewahia i te tau 2018, kua homai he raraunga nui. Ko te taputapu MIO, he wahanga o te misioni BepiColombo, he mea hanga motuhake ki te ako i te aorangi o Mercury.

Ko nga raraunga i kohia i waenga i te tau 2021 me te 2022 ma te whakamahi i te taputapu MIO kua kitea he taunakitanga marama mo nga "ngaru aratau whistler" i roto i te aorangi o Mercury. Na tenei ahuatanga i whakaohooho i nga kaiputaiao e pa ana ki nga ahuatanga o te whenua me te Mercury i runga i te reo irahiko, tetahi atu ahuatanga whakahirahira.

Ko nga kitenga tata nei, i whakaputaina i roto i te retaata Nature Astronomy, he whakamarama i nga oro pohehe i puta mai i te aorangi o Mercury. Ka whai waahi ratou ki te maarama ake ki te taiao autō o Mercury me te tuku tirohanga ki nga tauwhitinga uaua i waenga i nga papa autō aorangi me te hau o te ra.

