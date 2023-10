Na te mea ngaro me te whakahihiri kua kitea te ao i te mea he hanga mermaid-like i taia ki uta i Papua New Guinea i te 20 o Hepetema, 2023. Kei te tirotirohia e nga tohunga te mea hanga me te kii he 'Globster', he kupu e whakamahia ana hei whakaahua i te tini o nga kiko o te moana. ka kitea i etahi wa i nga takutai he rereke nga ahuatanga o te pirau.

E whakapono ana te kaiputaiao taiao a Helene Marsh, ko te puranga kore ora he toenga o te cetacean kua pirau. E whakaae ana a Sascha Hooker, he tohunga whakamomori moana, ki tenei aromatawai. I tua atu, ko Erich Hoyt, he kairangahau i te Whale and Dolphin Conservation i te UK, e kii ana ko te globster pea he dugong, e kiia ana he kau moana. E whakapono ana a Hoyt kua maha nga wiki kua mate te kararehe.

Na te kitenga o tenei mea hanga whakamīharo kua puta te hiahia me te korerorero. Ahakoa e tere ana etahi ki te hono atu ki nga kaarei rongonui, ka aro tonu nga kaiputaiao ki te maarama ki te ahua pono o te tauira. Ma te whakamaaramatanga me te wetewetetanga ka whakamarama i ona momo momo me nga ahuatanga e puta ai te ahua ki te takutai.

Kei te rikarika te hapori putaiao ki etahi atu whakamohoatanga me nga kitenga rangahau ka taea te wetewete i te mea ngaro e pa ana ki tenei mea ora. Ko te mohio ki nga mea ora e noho ana i o tatou moana he mea nui mo te tiaki me te tiaki i nga oranga o te moana, a, ko nga kitenga penei ka whai waahi ki te whakawhānui ake i o tatou mohiotanga me te whakanui ake i te maioha ki nga mea whakamiharo o te ao.

– Globster: He maha nga kiko o te moana ka kitea i nga takutai i nga ahuatanga rerekee o te pirau.

– Cetacean: He roopu kararehe whakangote o te moana kei roto ko te tohorā, te aihe, me te porepoises.

– Dugong: He maminga moana nui, e kiia ana he kau moana, e noho ana i nga wai takutai i te Moana Inia me te Moana-nui-a-Kiwa.

