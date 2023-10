Ko te mea ngaro i horoia ki runga takutai i Papua New Guinea

Whakarāpopototanga: Kei te pohehe nga tohunga ki te pirau o nga toenga o te kararehe i horo ki te takutai i Papua New Guinea. Ahakoa kaore i te mohiotia tonutia tona tuakiri, ka whakapae nga tohunga he tohorā pairati, he aihe, he kau moana, he mango ranei.

He kitenga ohorere i oha ki te hunga haere ki te takutai i Papua New Guinea, i te wa e puta mai ana nga kohungahunga kua kopikopiko me te pirau o tetahi mea ora i te takutai. I tenei wa kei te tirotirohia e nga tohunga te hanga ki te whakatau i ona momo me te take i mate ai.

Ahakoa kei te noho ngaro tonu te tuakiri tika o te mea hanga, he maha nga whakaaro kua puta mai e nga tohunga koiora moana. He tohora pairati pea, e mohiotia ana mo o ratou mahunga porotaka me o ratou tinana puhoi. He rite ano nga ahuatanga a-tinana o nga aihe, na te mea he kaitono pea.

Ko nga kau moana, ko nga manatee ranei, tetahi atu kaupapa i whakatakotoria e nga tohunga. Ka kitea enei momo whakangote nui, ngawari o te moana ki nga takutai moana, e mohiotia ana mo a ratou kai otaota. Ko to ratou ahua ahurei, he rite ki te hoe me te tinana porotaka, he rite ki te mea hanga ngaro.

He mea whakamiharo, kua kii etahi tohunga he mango te toenga o te kararehe. I runga i te ahua o te pirau, he uaua ki te whakatau i nga ahuatanga tika hei whakapumau i tenei whakapae. Heoi, he maha nga mango kei roto i nga wai huri noa i Papua New Guinea, he maha nga momo momo e noho ana i te rohe.

Ka whakahaeretia ano he tātari me te tirotiro i nga kōiwi kia marama ake ai te tuakiri o te mea hanga. Ka awhina pea te whakamatautau DNA me te tātari kirihiwi ki te whakarato whakautu raima ake. Tae noa ki taua wa, kei te mau tonu tenei kitenga ngaro i nga kaiputaiao me nga tangata haere ki te takutai moana, ka waiho hei whakaaro mo nga mea ngaro o te moana.

Nga wehewehe:

– Te tohorā pairati: He momo tohorā e mōhiotia ana mō ō rātou māhunga porotaka me ō rātou tinana puhoi.

– Aihe: Nga kararehe whakangote i roto i te wai he rite te ahua tinana ki te tohorā.

– Kau moana: E mohiotia ana ano ko te manatee, he maminga moana nui, herbivorous me nga hirere rite te hoe me te tinana porotaka.

– Mango: He ika konihi me te anga koiwi.

Rauemi:

