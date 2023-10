Ko te Patu me te Kohiko o te Marama i whakaohooho i nga kainoho o Poipiripi: Ka uru te Meteor ki te Ao

I te po o te Wenerei ka miharo nga kainoho i te raki raki o Poipiripi i te mea he nui te paoho me te kanapa o te marama e whakamarama ana i te rangi. E whakapono ana nga tohunga i puta mai tenei ahuatanga na te urunga mai o te meteoro ki roto i te hau o te whenua, ka mau i nga tangata o Doreen, Mernda, Balwyn, me Doncaster.

Ko nga korero mo te putake o te haruru mai i nga mahi rori me nga paahi ahi ki te whatitiri, tae noa ki te UFO. Heoi, i whakamarama a Takuta Brad Tucker, he tohunga wheturangi no te Whare Wananga o Ahitereiria, ko te whakamaramatanga tino tika ko te meteor. I kii ia ko nga meteoro he kongakonga o nga asteroids ka pakaru, ka haere ma te waahi.

Ko te meteoro te kawenga mo te matakitakinga i kiia ko te rahi o te poitūkohu, kei waenga i te 10cm ki te 40cm te whanui. I haere i te tere mīharo tata ki te 20km ia hēkona, e 72,000km ia haora, ka tukuna he pūngao nui ina kuhu atu ki te kōhauhau o Papatūānuku. I whakatauritea e Takuta Tucker tenei tukunga kaha ki te poma karihi iti.

Ahakoa ehara i te mea ohorere nga meteoro penei, he uaua ki te kite me te matapae. Kei te mahi tonu nga kaiputaiao ki te whakapai ake i a raatau tikanga ki te tautuhi me te whai i enei taonga, otira ko nga mea nunui ake ka waiho hei whakatuma mo te whenua. I whakanui a Takuta Tucker i te hiahia kia mataara me te ako mo enei huihuinga hei whakanui ake i to maatau mohio ki te takenga mai o te punaha solar me te whanaketanga.

Waimarie, kaore he take mo te mataku mo te paanga o nga meteors. Heoi, he mea nui ki te whakaatu i nga kitenga me nga wheako o enei huihuinga ki nga whakahaere penei i te International Meteor Organization, Fireballs in the Sky ranei. Ko enei purongo ka whai waahi ki te rangahau putaiao me te whakarato i nga tirohanga nui ki te ahua me te whanonga o nga meteors.

Ko tenei mea i tupu tata nei i Poipiripi kaore i te mokemoke, i te mea kua puta nga ahuatanga penei i etahi atu waahi o Ahitereiria. I te marama o Akuhata, ka kite a Wikitoria i te kurupae ngaro o te marama e whiti ana puta noa i te rangi o te po, i te mutunga ka mutu ko te tangi nui. I whakapumautia e te tari mokowhiti o Ahitereiria ko te hua o te tahuna o nga otaota mokowhiti. Waihoki, i kii nga kainoho o Poihakena i te pahūtanga kore i whakamaramatia i te tau 2021, me te kore e kitea e nga mana whakahaere he taunakitanga pono.

Hei whakatau, ehara i te mea rerekee te puta mai o nga meteors. Ahakoa te ahua ohorere ana, ka whai waahi nga kaiputaiao ki te ruku hohonu ki nga mea ngaro o to tatou ao. Ko te mataara, te ako, me te purongo he mahi nui ki te wetewete i nga mea ngaro o enei manuhiri tiretiera.

Rauemi:

– [Putake 1: Ingoa Tuhinga, Ra]

– [Putake 2: Ingoa Tuhinga, Ra]

– [Putake 3: Ingoa Tuhinga, Ra]