Ko Loud Boom i Poipiripi e whakaponohia ana ko te Meteorite te urunga mai ki roto i te rangi

Whakarāpopototanga: Ko te pupuhi nui me te mea ngaro i ohorere nga kainoho o te taone nui o Poipiripi e whakapaetia ana i puta mai i tetahi meteorite ka uru ki te hau o te whenua. Ko te raruraru, i puta ki Doreen, i akiaki te maha o nga tangata o te rohe ki te hopu ataata me te whakapuaki i o raatau wheako ki runga i nga paapori pāpori. Ahakoa i kii etahi mo tetahi huihuinga arorangi, kaore ano nga mana whakahaere i korero mo te takenga mai. Ko te tohunga putaiao a Takuta Gail Isles mai i te Whare Wananga o RMIT i kii he huarere, he mea hono pea ki te ua o Perseid. Heoi ano, i kii ano ia he mahanga mai i te toka whakatere amiorangi i whakarewahia mai i te Plesetsk Cosmodrome o Ruhia. I roto i te ahua rite i te marama o Akuhata, ka kite nga kainoho o Wikitoria i te marama o te po i te rangi o te po me te rongo i te pupuhi nui, i muri mai ka whakapumautia e te tari mokowhiti o Ahitereiria he otaota mokowhiti mai i te Ruhia Soyuz-2 roketi.

I ohooho te hunga noho o Doreen, he taone nui i Poipiripi, i te tangi ohorere i pa mai i te iwa i te ahiahi o te Wenerei. Ko nga riipene whakaata i hopukina e nga kainoho i whakaatu i te pupuhi o te marama ka whai i te haruru nui, he rite ki te pahū. I puea ake nga korero i runga i nga papaaho paapori i te wa e korero ana nga kainoho i o raatau wheako me te patapatai i te take o te pahū nui.

Ahakoa kare ano nga mana whakahaere he whakamarama, i kii a Takuta Gail Isles, he tohunga putaiao mai i te Whare Wananga o RMIT, ko te oro e kiia ana na te wheturangi ka uru ki te hau o te Ao. I honoa e ia ki te ua o Perseid meteor, ka eke ki tona taumata hei nga ra whakataa. Heoi, i whakaae ano a Takuta Isles i te mea pea i puta mai te pupuhi mai i te kongakonga mai i te toka whakatere amiorangi i whakarewahia mai i te Plesetsk Cosmodrome o Ruhia.

Ehara tenei i te wa tuatahi i pa mai ai tetahi ahuatanga penei ki Wikitoria. I tetahi huihuinga o mua i te marama o Akuhata, i kite nga kainoho i te poroi marama e haere ana i te rangi o te po me te tangi nui. I muri mai ka whakapumautia e te tari mokowhiti o Ahitereiria ko te mea i puta mai i nga otaota mokowhiti mai i te roketi a Ruhia Soyuz-2 ka uru ano ki te hau o te Ao.

