Ka Tutaki Nga Kairangirangi I Nga Tikanga Kee I Te Waa O Te Mokowhiti

I roto i te hīkoi ātea tata i waho o te International Space Station (ISS), ko Oleg Kononenko raua ko Nikolai Chub i aro ki tetahi ahuatanga ohorere me te ngaro. Ko te kaupapa o ta raatau hikoi mokowhiti he whakatika i te whakamarumaru e rere ana i runga i te waahanga Nauka, he taiwhanga mahi maha kei runga i te ISS. Heoi, ko nga mea i kitea e ratou i te wa e tirotirohia ana ka noho pohehe ratou.

I a Kononenko e ata tirotiro ana i te papa radiator, ka kite ia i te raupapa o nga kohao me nga taha rereke. Ko te ahua nei kua keria enei rua ki roto i te panui ka marara noa. I panuitia e nga kaiakikorangi te kitenga ki a Moscow Mission Control, e kii ana he maha nga kohao kua whakaritea i runga i te ahua ohorere.

I tua atu i nga kohao motuhake, i tutaki ano nga cosmonauts ki tetahi puna wai whakamatao e tata ana ki te radiator. Ko te wai i kiia he "poka" e tipu haere ana, me ata pupuri kia kore ai e poke i roto i te ISS. Kua pokea te herenga o Kononenko, na te mea ka tukuna ki te waahi.

Ko te radiator e korerohia ana he taapiri hei whakarite i te pāmahana i roto i te kōwae Nauka. Hei whakatika i te turuturu, ka tutakina e Kononenko me Chub etahi marere hei tapahi i te radiator mai i tana tuku haukini. E whakaponohia ana ko te "poka" i puta mai i te toenga o te haukini i whakararu i te wa e kati ana te katinga.

Ka tātarihia e nga miihini a Ruhia nga raraunga i kohia e nga cosmonauts ki te whakatau i te take o te turuturu me te hanga otinga. Ko tetahi o nga patai tino pai ko te takenga mai o nga kohao ngaro i runga i te paepae radiator.

Ahakoa ko enei ahuatanga he wero mo nga kairangi rererangi, ka whakanuia ano e ratou te hiranga o a raatau mahi ki te pupuri i te pono me te haumaru o te teihana mokowhiti. I te wa e haere tonu ana te torotoro haere me te rangahau i te waahi, he mea tino nui ki te whakatika me te mohio ki nga kohukohu ka ara ake kia pai ai te noho ora o nga kairangi rererangi me te angitu o nga mahi a meake nei.

FAQ

He aha te kaupapa o te hikoi mokowhiti?

I whakahaeretia te hīkoi ātea ki te whakatika i tētahi radiator turuturu i te kōwae Nauka o te Teihana Mokowā Ao.

He aha nga ahuatanga rerekee i tutakihia e nga kairangirangi?

I a ratau tirotirohanga, ka kitea e nga kaiaorangi he raupapa kohao kei runga i te paepae radiator me nga taha tino pai, me te mea kua keria. I marara noa nga rua.

He aha te take o te “pupuhi” o te wai whakamatao?

Ko te tipu haere o te "poka" o te wai whakamatao i puta mai i te toenga haukini i raru i te katinga o nga marere ki te tapahi i te radiator o waho mai i tana tuku haukini.

He aha nga mahi a nga miihini a Ruhia ki nga raraunga kua kohia?

Ka tātarihia e nga miihini a Ruhia nga raraunga ki te tirotiro i te take o te pakaru me te hanga mahere hei whakatika i te radiator.