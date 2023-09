Ko nga Rararo Misteri o nga Kapua o Venus He Kaahua e Ka ana

Kua roa nga kairangahau e pohehe ana mo nga uira ngaro o te marama e whakamarama ana i nga kapua o Venus i etahi wa. I whakaarohia i mua he uira, he rangahau hou i whakaputaina i roto i te Journal of Geophysical Research: Planets e whakaatu ana he whakamarama rereke. E kii ana te rangahau ko enei rama enigmatic, me te mea, he meteors e ka ana i roto i te hau o Venus.

Ahakoa i kii a NASA i mua ake ka nui ake te uira a Venus i te whenua, ko te rangahau ko te noho o te uira ki Venus he kaupapa tautohetohe tonu. Ko te uira i runga i te whenua ka aro turukihia ma te kite i nga ngaru reo irirangi maori, a ko nga misioni o mua ki Venus ka kitea nga tohu e whakaponohia ana he uira. Heoi, i rahua nga mahi o mua penei i a Cassini me Parker Solar o NASA ki te kimi tohu reo irirangi mai i te uira.

Engari i te uira, ka whakaaro nga kairangahau inaianei ko nga uira e kitea ana i roto i nga kapua hurihuri a Venus he hua pea na nga meteors e pakaru ana i roto i te hau kino o te ao. He taiao tino kino rawa atu a Venus, he tino wera me te matotoru, te hau paitini e ki ana i te hauhaurua me nga kapua waikawa pungatara.

Na roto i te taioraa i te numera o te mau uira i hi‘ohia i te Steward Observatory e te Akatsuki orbiter no Tapone, ua mana‘o te feia maimi e i rotopu i te 10,000 100,000 e tae atu i te XNUMX XNUMX uira e tupu i te mau matahiti atoa. E kii ana nga kairangahau ko enei uira ka rite ki te patu meteor. Ko te hanga ahurei o te hau o Venus ka puta pea nga poi ahi mai i enei paanga ki te mura kanapa kia kitea.

Ko te mohio ki enei ahuatanga he mea nui mo te whakamahere i nga misioni a meake nei ki Venus, ina koa i runga i nga taunakitanga o naianei e kii ana he mahi puia kei runga i te mata o te ao. Mēnā he āwangawanga te uira, me whakamarumaru mo nga rangahau e ngana ana ki te u ki runga o Venus, ki te hunga ranei e maanu ana i roto i tona hau mato mo te wa roa.

Hei whakamutunga, ko te kitenga ko nga uira ngaro i roto i nga kapua o Venus he meteors e tahuna ake ana e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo nga misioni a meake nei ki te ao. Ahakoa kei te kore e tino mohio te ahua o te uira, ko te tupono ka puta mai nga meteors he whakamaarama rereke mo enei ahuatanga whakahirahira.

