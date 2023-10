Nga Ngaru Ngaru Irirangi I kitea mai i te 8 piriona tau ki muri

Kua kitea e nga Kairangirangi tetahi kitenga whakahihiri, i kite i te pakaru o te reo irirangi tere (FRB) kua 8 piriona tau te roa ki te eke ki te whenua. Ko nga FRB he pupuhi kaha o nga ngaru reo irirangi ka roa mo nga manomano noa, a kei te kore e mohiotia te takenga mai. Mai i te kitenga o te FRB tuatahi i te tau 2007, kua kitea e nga kaiputaiao nga rau o enei uira ao i ahu mai i nga waahi rereke o te ao.

Ko te pakarutanga hou, e kiia nei ko FRB 20220610A, he iti iho i te kotahi manomano hēkona engari i tukuna te kaha rite o te tukunga o to tatou ra i roto i te 30 tau. Ko tenei pakaru tetahi o nga FRB tino tawhiti me te kaha kua kitea. Heoi ano, he uaua ki te ako i nga pupuhi reo irirangi na te poto o te waa.

Ma te whakamahi i nga momo karu irirangi ASKAP i Ahitereiria, ka taea e nga kairangahau te tohu i te waahi tika o te pakarutanga. I hoki mai te pakarutanga ki te roopu o te hanumi nga tupuni, e rite ana ki te ariā ka hono pea nga FRB ki nga magnetars, ki nga mea tino hihiko ranei na te pahūtanga o nga whetu.

E whakapono ana nga kaiputaiao ka taea e te ako i nga pupuhi reo irirangi he huarahi motuhake mo te ine i te take i waenga i nga tupuni, kare e kitea. Ko nga whakatau tata o naianei mo te papatipu o te ao kaore i te rite, e tohu ana kei te ngaro te matū. Ko te rauemi katote ka kitea e te pahū reo irirangi tere ka awhina i te ine i te nui o nga mea i waenga i nga tupuni, ka whakamarama i tenei mea ngaro.

Ko tenei tikanga mo te whakamahi i nga pupuhi reo irirangi tere ki te kite i nga mea ngaro na te kaitirotiro arorangi o Ahitereiria a Jean-Pierre Macquart i te tau 2020. Ko nga inenga i mahia i roto i tenei rangahau e whakau ana i te "Macquart whanaungatanga," e whakaatu ana ko te tawhiti atu o te pakaru o te reo irirangi tere, ko te he hau rerehua ake ka kitea i waenga i nga tupuni.

I tenei wa, tata ki te 50 nga pupuhi reo irirangi tere kua kitea ki o raatau takenga, me te haurua o ratou i kitea ma te whakamahi i te telescope ASKAP. Ko te tumanako a nga Kairangataiao ka taea e nga karu irirangi a meake nei te hanga ka taea te kite i nga mano tini o nga paoho tere o te reo irirangi, hei awhina i a tatou kia pai ake te mohio ki te hanganga o te ao.

Ko te rangahau mo te tere o te reo irirangi karekau e whakarato ana i nga maaramatanga ki enei ahuatanga o te ao engari ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whakautu i nga paatai ​​nui mo te aorangi.

