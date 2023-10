Te kitenga hou: Ka kitea e nga Kairangirangi te pupuhi ngaro o nga ngaru reo irirangi mai i te 8 piriona tau ki muri.

No tata nei ka kitea e nga Kairangirangi tetahi kitenga whakahirahira, i kitea he pupuhi kaha o nga ngaru reo irirangi i roa e 8 piriona tau te roa ka tae ki te whenua. Ko tenei huihuinga, e kiia nei ko te tere reo irirangi pakaru (FRB), ehara i te mea tawhiti noa engari ko tetahi o nga tino hihiko kua kitea.

Ko nga pupuhi reo irirangi tere he ngaru kaha o nga ngaru reo irirangi e mau ana i nga manomano hēkona, ka noho tonu te takenga mai hei mea ngaro ki nga kaitoro arorangi. I kitea te FRB tuatahi i te tau 2007, a mai i tera wa, he maha o enei uira tiretiera kua kitea i ahu mai i nga waahi rereke puta noa i te whanuitanga o te ao.

Ahakoa neke atu i te tekau tau o te rangahau, kei te kore e kitea nga tino take o enei FRB. Heoi, he maha nga ariā kua tukuna e nga kaiputaiao hei whakamarama i o raatau ahuatanga. Ko tetahi o nga whakamarama ka puta mai enei pahū mai i nga whetu neutron tino aukumetia e kiia nei ko nga magnetars e tuku ana i te nui o te kaha. Ko tetahi atu whakapae e kii ana ko nga FRB pea na te whakakotahitanga o nga kohao pango me nga whetu neutron.

Ko te kitenga o tenei FRB motuhake, kua neke atu i te 8 piriona tau te tawhiti, he tohu nui mo nga kaitoro arorangi. Ma te ako i enei huihuinga tawhiti, ka tumanako nga kairangahau ki te whai matauranga ki nga ahuatanga me nga tikanga i puta i te ao o mua.

Ma te mohio ki te takenga mai me te ahua o nga pupuhi reo irirangi tere ka taea e koe te whakaatu tohu nui mo nga kaupapa o te ao i hanga i to tatou ao i roto i nga piriona tau. Kei te tirotiro haere tonu nga kaiputaiao ki nga mea ngaro o enei tohu reo irirangi kaha, ma te whakamahi i nga momo taputapu me nga whaanui ki te ako i o raatau ahuatanga me o raatau tauira.

Ahakoa he nui te ahunga whakamua ki te wetewete i nga mea ngaro o te pupuhi tere o te reo irirangi, me nui ake nga tirohanga me nga raraunga kia maia ai ki te whakatau i to raatau ahuatanga. Ko te kitenga o tenei FRB tawhiti he tohu mo te mohio me te manawanui o nga kaitoro arorangi ki te whai ki te mohio ki nga mea ngaro o to tatou ao.

