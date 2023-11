Ko te heke mai o te Whakahaerenga Waipuke: Rorohiko Rorohiko me te Aromatawai Morearea

Multiverse Computing, Moody's Analytics, me Oxford Quantum Circuits (OQC) kua hono mai ki te tarai i nga raru ka puta mai i te huringa huarere i te UK. Ma te putea mai i te Innovate UK, ka whai te tokotoru ki te whakawhanake i nga tauira matapae waipuke nui ma te whakamahi i nga tikanga rorohiko quantum. Ko te Tari Taiao, Kai me nga Take Taiwhenua o Ingarangi te tangata whai hua tuatahi mo tenei otinga whakahiato wai hiko rorohiko hou, e whai ana ki te whakarei ake i te kaha o te whenua ki te urutau ki nga ahuatanga huarere kino na te huringa o te rangi.

Ko te rorohiko quantum e whakarato ana i tetahi huarahi ahurei ki te whakatutuki i nga wero rorohiko i roto i nga rangahau whakatauira waipuke nui. Ma te whakamahi i te mana o nga algorithms quantum, ka arahi a Multiverse Computing i te kaupapa hei kaiwhakarato rorohiko, ka tukuna e OQC nga taputapu quantum e tika ana. Ko Moody's Analytics, he umanga whakahaere morearea o te ao, ka whai waahi ki nga tohungatanga ahumahi me nga whakaritenga raraunga hei whakarite i te aromatawai me te whakahaere morearea mo te waipuke.

Ko te kaha ki te whakamahi i nga tikanga taurangi hei aromatawai i te kino o te waipuke he pakaruhanga whenua. E whakapono ana a Enrique Lizaso Olmos, te kaiwhakarewa me te Tumuaki o Multiverse Computing, ko nga whakapainga o te tika me te whai huatanga i puta mai i nga huarahi quantum ka taea te tautoko i nga mahi urutaunga huringa huarere. Ko te whainga o te kaupapa ki te awhina i nga tari a te kawanatanga, nga rangatira o nga kaainga, me nga umanga inihua kia pai ake te maarama me te whakarite mo nga huihuinga huarere kino.

Hei hinga i nga herenga o nga tikanga whakatauira waipuke o naianei, ka whakaaro te roopu kaupapa ki te whakamahi i te Quantum Physics-Informed Neural Network (QPINN) algorithm. Ka whakakotahihia e tenei algorithm te tukatuka raraunga puāwaitanga me te tukatuka quantum, ma te whakamahi i te Variational Quantum Circuit (VQC) hei whakapai ake i te tika o nga matapae aromatawai morearea.

Ma te whakamahi i te kaha o te rorohiko inenga, ko te whainga o te kaupapa kia kaua e whakamaarama noa te heke mai o te whakahaeretanga o te waipuke engari ka hanga ano he ao haumaru me te kaha ake mo nga whakatipuranga kei te heke mai. I te piki haere o nga raru o te waipuke, he mea tino nui te whakatika i nga wero e puta mai ana i te huringa o te rangi. Ko tenei mahi mahi tahi i waenga i nga kaiarahi ahumahi me te kawanatanga o Ingarangi he mahi nui ki te whakaiti i enei tupono me te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki nga whenua morearea waipuke.

FAQ

Q: He aha te rorohiko quantum?

A: Ko te Rorohiko Quantum he waahi rorohiko e whakamahi ana i nga ahuatanga miihini quantum, penei i te superposition me te weriweri, kia pai ake ai te mahi i nga tatauranga uaua atu i nga rorohiko tawhito.

P: Me pehea e pai ake ai te whakatauira waipuke?

A: Ka taea e te rorohiko quantum te whakatutuki i nga wero rorohiko o te whakatauira waipuke nui, kia tika ake ai, kia pai ake ai te aromatawai morearea me te whakahaere.

Q: Ko wai kei roto i te kaupapa?

A: Multiverse Computing, Moody's Analytics, me Oxford Quantum Circuits (OQC) nga kaitoro matua i roto i tenei kaupapa mahi tahi, ko te Multiverse Computing te kaiarahi hei kaiwhakarato rorohiko me te OQC e whakarato ana i nga taputapu quantum e tika ana.

P: He aha te kaupapa o te kaupapa?

A: E whai ana te kaupapa ki te whakawhanake i nga tauira matapae waipuke nui-nui ma te whakamahi i nga tikanga rorohiko quantum hei whakarei ake i te kaha o te UK ki te urutau ki nga ahuatanga huarere kino e hono ana ki te huringa o te rangi. Ko te Tari Taiao, Kai me nga Take Taiwhenua o Ingarangi te kaihoko tuatahi ki te whakamahi i tenei otinga hou i roto i nga hihiko wai rorohiko.

P: Ka pehea te painga o te kaupapa ki te hapori?

A: Ma te whakapai ake i te aromatawai me te whakahaerenga morearea mo te waipuke, ka awhina te kaupapa i nga tari a te kawanatanga, i nga rangatira o nga kaainga, me nga umanga inihua kia pai ake te mohio me te whakarite mo nga huihuinga huarere kino, i te mutunga ka hanga he ao haumaru me te kaha ake mo nga whakatipuranga kei te heke mai.