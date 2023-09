Kua Whakaotihia e NASA te Whakamatau Whakangao Hauora o Mars

Kua panuitia e NASA te mutunga o te Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), he whakamatautau i hangaia hei tango i te hāora mai i te hau o Mars. Ko MOXIE, he mea hanga e nga miihini me nga kaiputaiao mai i te MIT, kua 16 nga wa i whakahaerehia i roto i te waa i runga i te ao whero, e whakaputa ana i te katoa o te 122 karamu o te hāora. Ko te teitei o te whakaputanga ko te 12 karamu ia haora, i nui ake i nga whaainga tuatahi a NASA. Heoi, ahakoa tana angitu, kaore he mahere mo te MOXIE 2.0.

Ko te tukanga i mahia e MOXIE ko te tātari i te hau taumai hei tango i te puehu katahi ka kopeke me te whakamahana ki te 800°C (1,470°F). I tenei pāmahana, ka taea te tango i te hāora mai i te hauhā i roto i te hau o Martian. Ka whakamatauria te hāora i tangohia i mua i te tukunga ki te hau. E rua haora te roa ki te whakamahana i te waahanga i mua i te tiimata o te tangohanga.

He taapiri ahurei a MOXIE ki te Rover Perseverance, na te mea i whai ki te tautoko i te torotoro tangata ki Mars. I whakaatu mai ka taea e te kaihopu te ora i Mars ka hoki ki te kainga ma te whakamahi i nga rauemi kei runga i te mata. Ko te kaupapa o te whakamahi rauemi i roto i te waahi (ISRU) he kaupapa e tino aro nui ana i roto i te NASA me ona hoa, i a raatau e tirotiro ana i nga huarahi ka taea mo nga misioni roa.

Ko te hāora i hangaia e MOXIE he maha nga tono ka taea, ko te mea tino nui ko tana whakamahi hei whakangao mo nga toka. Engari, he nui te rahinga ka hiahiatia mo tenei kaupapa. Ahakoa te angitu o te whakamatautau me nga matauranga i puta mai i a ia, kaore he mahere ki te whakawhanake i tetahi MOXIE 2.0. Engari, ko te mahi a NASA ka whai waahi ki te whakawhanake i tetahi punaha tauine-katoa e uru ana ki te kaihanga hāora e rite ana ki a MOXIE, me tetahi tikanga mo te whakaheke me te penapena i te hāora i mahia.

Puna: NASA