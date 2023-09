Ka Whakahaerehia e te Parasite te Whanonga Popokorua me te Whakawhiti Pawera

Kua kitea e nga Kairangahau o Te Whare Wananga o Copenhagen ko te lancet ate fluke, he kutukutu parapara e pangia ana e nga popokorua, he pana motuhake "whakaoho/whakaweto" e whakarereke ana i te whanonga o tana ope. Ka whakahohehia te pana ma te pāmahana, ko te noke pirinoa e raweke ana i te whanonga o te popokorua ina he iti te pāmahana. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata Behavioral Ecology, e whakamarama ana i te hononga uaua i waenga i nga pirinoa me o raatau ope.

Ko nga parasite e whakahaere ana, e raweke ana i te whanonga o o ratou kaihautu e mohiotia ana i roto i te taiao. Ko Cordyceps, he whanau o te harore parapara zombie, he tino tauira. Ka pangia e enei harore nga momo pepeke, ka whakarereke i o raatau whanonga me te mutunga ki te whakaputa uri. He rite te kaha o te rewharewha ate lancet ki te raweke i tana kaihautu, engari ko tenei rangahau hou e whakaatu ana i te hiranga o te pāmahana hei whakahohe i tenei whanonga.

Ka pangia e te rewharewha ate nga popokorua, ka huna te nuinga ki roto i te puku o te popokorua, ka tiakina e te kapene. Ka piri tetahi rewharewha ate ki te roro o te popokorua, ka peia te popokorua ki te awhi i ona hiku ki runga i te rau tarutaru. Ma tenei ka tuu te popokorua ki tetahi huarahi e kaha ake ai te kai i nga kararehe whakangote. Ka memeha te kapopa whakamarumaru ki roto i nga whekau o te kaihautu hou, ka puta nga rewharewha ate ki te ate. Ko te rewharewha e piri ana ki te roro o te popokorua ka patu i a ia ano, ka whai hua ki era atu pirinoa.

Ko nga rewharewha ate e ora ana e kai ana i nga toto o te kaihautu, ka pakeke, ka whanau hua. Ko enei hua ka puta ki roto i nga tai a te kaihautu, ka kainga e te ngata. Ka maremare nga ngata i te rewharewha torongū me te hūpē, e kukume ana i nga popokorua ka horomia nga torongū, ka haere tonu te huringa.

Ko nga rangahau taiwhanga o mua a tetahi o nga kairangahau, a Brian Lund Fredensborg, i whakaatu ko te popokorua kua pangia he iti ake te ngau i te rau i raro i nga wera wera. Hei whakatewhatewha ake i tenei, i kite nga kairangahau i nga popokorua kua pangia i te ngahere i te wa e tirotirohia ana te pāmahana me te makuku. Ko nga hua i whakapumau i nga kitenga taiwhanga, e whakaatu ana ko nga popokorua kua pangia te kaha ki te piri i a ratou ano ki te tihi o nga mata o te tarutaru i roto i nga wera makariri me te tuku i o ratou ngau i te pikinga o te mahana.

He mea tino nui te mohio ki te mahi a te pirinoa ki o raatau kaihautu kia mohio ai koe ki te kanorau koiora me nga hononga uaua i waenga i nga momo. Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te hiranga o te pāmahana i roto i te whakaohooho i enei mahi whanoke me te whakaatu i nga tirohanga hou mo te whanonga o nga popokorua pirinoa ki o ratou kainga tuturu.

Nga wehewehe:

– Te rewharewha ate Lancet: He noke pirinoa ka pangia e te tini o nga kaihautu, tae atu ki nga ngata, nga popokorua, me nga kararehe whakangote kai.

– Parasitism: He hononga i waenganui i nga rauropi e rua ka whai hua tetahi i te utu o tetahi.

– Te Rauropi Whanonga: He hautaka putaiao e whakaputa rangahau ana mo te whanonga o nga kararehe e pa ana ki to taiao.

Puna: Te Whare Wananga o Copenhagen