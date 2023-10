E Kii ana te Maatauranga Ka taea pea te Whakawhanake Mammalia i te Mokowhiti, engari me rangahau ano

He rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau Hapanihi kua tohu ka taea te whakaputa uri maminga ki te waahi. Ko te whakamatautau, i whakahaeretia i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao, he whakamarama i te paanga o te microgravity ki nga kukune whakangote. Ahakoa e mau ana te rangahau mo te koroni mokowhiti a meake nei, me rangahau ano hei whakamana i nga kitenga me te whakatika i nga ahuatanga kino.

I whai waahi te rangahau ki te tuku 90 nga kukune kiore rua-puutau ki te Teihana Mokowhiti o te Ao ma te whakamahi i tetahi waeine whakamaarama me te whakatipu uri. I te wa i roto i te orbit, ka whakamarokehia e nga kairangirangi nga kukune hukapapa me te haere tonu i o raatau tikanga. Ma te miharo o nga kairangahau, ka tipu nga ruma ki te blastocysts, te wahanga tuatahi o te whanaketanga o te kukune, he rite tonu ki te whai hua ki nga kukune i whakatipuhia i roto i nga tikanga taiwhanga o te ao.

He rereke ki nga rangahau o mua e whakaatu ana he rerekee i roto i nga kukune i tupu i roto i te kaha kore, ka whakaatu nga kukune kiore i nga tau pūtau angamaheni me etahi atu ahuatanga. Ka whakawerohia e tenei kitenga te whakaaro karekau e taea te whakaputa uri maminga ki te waahi. Heoi ano, i whakatupato nga kairangahau ko o raatau kitenga he mea tuatahi me te hiahia kia whakamanahia ma nga whakamatautau taapiri.

Ahakoa e pai ana enei hua tuatahi, me whakaae ki nga here o te rangahau. I aro noa te whakamatautau ki nga kiore, ka rereke pea te paanga ki nga kukune tangata. Kua kitea e nga rangahau o mua he ahua rerekee kei roto i te hiu moana me nga kukune amphibian i tupu i roto i te microgravity. No reira, he mea nui ki te whakahaere rangahau ano kia tino mohio ki te paanga o te kore taumaha ki runga i te whakatipu uri maminga.

Ko te tumanako kia angitu te whakaputa uri i roto i te mokowhiti he nui nga paanga mo nga mahi a muri ake nei. Ko nga kitenga o tenei rangahau ka para i te huarahi mo te whakatipu tangata me te kararehe ki te waahi, tae atu ki nga kararehe, kia mau tonu te noho tangata ki tua atu i te whenua. Heoi, me noho tupato tatou me te tirotiro tonu i nga paanga me nga wero e pa ana ki te whakaputa uri i roto i te taiao microgravity.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: Ka taea e nga kararehe whakangote te whakatipu angitu i te waahi?

A: He rangahau tata nei i whakahaeretia i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao e tohu ana ka taea pea te whakaputa uri maminga ki te waahi. Heoi ano, me rangahau ano hei whakamana me te whakawhānui ake i enei kitenga.

P: He aha te kaupapa o te rangahau?

A: Ko te rangahau ko te tuku i nga kukune kiore ki te Teihana Mokowhiti o te Ao, i reira ka whakamarokehia, ka whakatipuria hoki. I whanake nga kukune hei blastocysts tuatahi, he rite te ahua ki nga kukune i whakatipuria i raro i nga tikanga taiwhanga i runga i te whenua.

Q: E tika ana nga kitenga ki te tangata?

A: Ko te rangahau i aro ki nga kiore, ka rereke pea te paanga o te microgravity ki nga kukune tangata. No reira, he mea nui ki te whakahaere rangahau taapiri kia mohio ai koe ki nga paanga pea ki te whakaputa uri tangata ki te waahi.

P: He aha nga hua o te whakaputa uri angitu i te waahi?

A: Mēnā ka tutuki pai te whakaputa uri whāngote i roto i te ātea, ka whai pānga nui pea mō ngā mahi koroni ātea ā muri ake nei, kia mau tonu te noho o te tangata ki tua atu o te Ao.

P: He aha nga wero hei whakatika?

A: Ahakoa e kii ana te rangahau ka taea pea te whakaputa uri maminga ki te waahi, me ata tirotirohia te tupono mo nga mate kino, nga raruraru ohorere ranei i mua i te whai i enei mahi.