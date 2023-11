Tuhinga Hou: Te Pumanawa mo te Whakawhanaketanga i te Mokowhiti I Te Tirohanga Ma te Akoranga Embryo

Ko nga Kairangataiao o te Whare Wananga o Yamanashi's Advanced Biotechnology Centre me te Japan Aerospace Space Agency (JAXA) i whakahaere he rangahau mo te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS), e whakaatu ana i te kaha o te whakaputa uri tangata ki te waahi. Ko nga rangahau i whakahaerehia i mua ko te tipu o nga kukune kiore i roto i te taiao microgravity o te ISS, ka puta nga hua pai.

I roto i tenei rangahau tuatahi-a-ahua, ka haria nga kukuna kiore tio ki te ISS i runga i te roketi i te marama o Akuhata 2021. I te taenga atu ki te teihana, ka rewa nga kukuna ma te whakamahi i tetahi taputapu motuhake ka tuu ki raro i nga tikanga e tika ana mo te whanaketanga. Ma te miharo, ka tipu haere nga kukune i roto i nga ra e wha, ka ahu whakamua ki roto ki nga blastocysts, he pūtau tino nui ka tupu i muri mai ki te kopu me te placenta.

Ko te tātaritanga i whakahaeretia i runga i nga blastocysts i muri i to ratou hokinga mai ki te whenua karekau he huringa nui ki te DNA me nga ira, e whakakaha ana i te whakaaro karekau he paanga nui o te microgravity ki te whanaketanga noa o nga embryos maminga. Ko enei kitenga whakamohiotanga i whakamaaramahia i roto i te hautaka putaiao iScience, e whakaatu ana i te kaha o te oranga o te kararehe whakangote ki te ora me te tipu haere i te waahi.

Ko nga mangai o te Whare Wananga o Yamanashi me te whare rangahau a-motu a Riken i whakapuaki i to ratou harikoa, me te kii ko tenei rangahau te tuatahi ki te whakaatu i te kaha o nga kararehe whakangote ki te tipu ki te waahi. Ko te whakatipu angitu o nga embryos maminga moata i roto i te taiao microgravity katoa o te ISS ka whai huarahi mo etahi atu rangahau, tae atu ki te whakawhitinga o nga blastocysts ki nga kiore. Ko te whainga o tenei mahi ki te manatoko mena ka puta nga whanau hauora me te whakau i te oranga o enei kukune.

Ko nga paanga o tenei rangahau ka toro atu ki tua atu o te paakiki putaiao. I te mea e titiro ana nga tari mokowhiti, tae atu ki te NASA, ki nga misioni a muri ake nei ki te Marama me Mars, ka marama te maarama ki te whaihua o te whakaputa uri ki waho o te ao. Ko te kaupapa Artemis, i timatahia e NASA, e aro ana ki te whakahoki i te tangata ki te Marama ki te whai matauranga nui mo te noho taumau me te koroni ki etahi atu tinana tiretiera. Ka mutu, ka whai waahi pea tenei rangahau haere tonu i nga tirohanga tino nui ki te torotoro mokowhiti mo te wa roa, me te kaha o te noho tangata a muri ake nei.

FAQ:

P: He aha te tino kitenga o te rangahau i whakahaerehia e nga kaiputaiao Hapanihi?

A: Ko te rangahau i whakahaeretia e nga kaiputaiao Hapanihi i kitea ko nga kukuna kiore i tupu i roto i te taiao microgravity o te Teihana Mokowhiti o te Ao i whanake i te nuinga o te waa, e tohu ana i te kaha ki te whakaputa uri i te waahi.

P: I pehea te kawe i nga kukune ki te Teihana Mokowhiti o te Ao?

A: I haria nga kukuna kiore tio ki te ISS ma runga roketi.

Q: He aha nga blastocysts?

A: Ko nga blastocysts tetahi waahanga nui o te whanaketanga o te kukune moata, kei roto hoki nga ruma ka puta i muri mai ki roto i te kopu me te placenta.

P: I kitea etahi huringa nui i roto i te DNA me nga ira o nga blastocysts?

A: Kaore he huringa nui i kitea i roto i te DNA me nga ira o nga blastocysts i muri i to ratou hokinga mai ki te whenua.

P: He aha te mea nui o tenei rangahau?

A: He mea nui tenei rangahau mo nga mahi torotoro mokowhiti me nga mahi koroni a meake nei, na te mea ka whakamarama i te kaha mo te whakaputa uri i te waahi me te oranga roa o nga kararehe whakangote i roto i te taiao microgravity.