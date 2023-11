He Angitū te Whakawhanaketanga o Nga Embryos ki Mokowā, Te Whakatuwhera I Nga Tikanga mo te Whakatupu I Tawahi o Te Ao

By

I roto i te rangahau hou, kua tutuki i nga kaiputaiao Hapani tetahi tohu nui i roto i te torotoro mokowhiti: te whakatipu kukune kiore i runga i te International Space Station (ISS) me te kite i to ratau whanaketanga noa. He nui nga paanga o tenei kitenga, e kii ana ka taea e te tangata te whakaputa uri i te waahi mo nga wa kei te heke mai.

I aratakina e Ahorangi Teruhiko Wakayama o te Whare Wananga o Yamanashi's Advanced Biotechnology Centre me te roopu mai i te Japan Aerospace Space Agency (JAXA), ka tukuna e nga kairangahau nga kukuna kiore tio i runga i te toka ki te ISS i te marama o Akuhata 2021. ko nga embryos o mua ma te whakamahi i tetahi taputapu i hangaia motuhake, ka taea te tipu ki te teihana mo nga ra e wha.

He rereke ki nga tumanako, ka whanake nga kukune i raro i nga tikanga microgravity, ka ahu whakamua ki roto i nga blastocysts - te waahi tino nui ka rereke nga pūtau ki roto i te kopu me te placenta. I whakaputaina enei kitenga i runga ipurangi i roto i te hautaka putaiao iScience, e tohu ana kaore he paanga nui o te kaha ki te whanaketanga o nga kukune.

I tua atu, i tirotirohia e nga kairangahau te ahua o te DNA me nga ira i roto i nga blastocysts i muri i to ratou hokinga mai ki te whenua. Ko te mea whakamiharo, karekau he huringa nui, e tohu ana kaore te taiao mokowhiti i pa kino ki nga taonga ira o nga embryos. Ko tenei kitenga e tautoko ana i te tohenga ko nga haerenga mokowhiti mo te wa roa, tae atu ki te koroni o etahi atu aorangi kaore pea e aukati i te whakaputa uri tangata.

I a tatou e anga whakamua ana ki te mokowhiti me te tuhura i te tupono ki te whakatu i nga koroni tangata ki runga i etahi atu tinana tiretiera, he mea nui te mohio ki te whakaputa uri i roto i nga taiao microgravity. Ahakoa e whakarato ana tenei rangahau i tetahi tohu-a-arii whakatenatena, he mea nui kia mahara kei te noho tonu nga wero nui i mua i te whakaputa uri tangata ki te waahi ka puta.

FAQ:

P: He aha nga mahi a nga kaiputaiao Hapani i a raatau rangahau?

A: I whakatipuhia e nga kaiputaiao Hapani nga kukune kiore i runga i te ISS me te kite i to ratau whanaketanga noa, e tohu ana i te kaha o te whakaputa uri tangata ki te waahi.

P: I pa nga ahuatanga microgravity ki te whanaketanga o nga kukune?

A: Kao, ka tupu noa nga kukune i raro i nga tikanga microgravity, a kaore he huringa nui i roto i o raatau DNA me o raatau ira.

P: He aha nga paanga o tenei rangahau?

A: Ko enei kitenga e whakaatu ana ka taea e te tangata te whakaputa uri i te waahi mokowhiti, he mea nui hoki mo te haerenga mokowhiti mo te wa roa me te nohonga o etahi atu tinana tiretiera.