Te Huringa Hurihuri: Nga Rerekēnga Ira tangata i roto i te Putaiao

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te PLOS Biology e whakaatu ana ahakoa kei te mau tonu nga tauritenga ira tangata i roto i te hapori putaiao, he tohu kei te ahu whakamua. I aratakina e John Ioannidis o te Whare Wananga o Stanford Meta-Research Innovation Center, i tātarihia e te rangahau nga raraunga mai i te putunga raraunga Scopus, e 5.8 miriona nga kaituhi puta noa i nga tikanga putaiao katoa.

I nga wa o mua, kua kaha nga tane ki te mahi putaiao, me nga rereketanga nui o te ahua. Heoi ano, i kitea e te rangahau kei te iti haere te aputa ira tangata, ahakoa he puhoi. I roto i nga kaituhi katoa, he nui ake nga tane i nga wahine i te 1.88 nga wa, engari kua heke tenei ahua mai i te 3.93 nga wa mo nga kaituhi i mua i te 1992 ki te 1.36 nga wa mo nga kaituhi i muri i te 2011.

Ko te mea whakamiharo, i aro ano te tātaritanga ki nga kaituhi o runga ake, e tohu ana i nga reo whai mana ki o raatau ake mara. I roto i tenei roopu motuhake, kei te piki tonu nga tane i nga wahine ma te 3.21 nga wa, he heke mai i te 6.41 nga wa mo nga kaituhi matua ki te 2.28 nga wa mo te hunga i timata te whakaputa i muri i te tau 2011.

Ko nga kitenga e whakaatu ana i te rerekee puta noa i nga marautanga putaiao, me nga taumata rereke o te tohu ira tangata i waenga i nga kaituhi rongonui. Ko te mea pono, 18% noa iho o nga waahi puutaiao i roto i te roopu iti rawa o nga kaituhi i whakaatu he rite, nui ake ranei te ahua o nga wahine hei kaituhi rongonui.

I tirotirohia ano e te rangahau nga rereketanga o te ira tangata i roto i nga whenua utu nui ki etahi atu iwi. Ahakoa kua heke haere te tauritenga o te ira tangata i roto i te waa i roto i nga roopu e rua, ko nga whenua i waho atu o nga whenua whai hua he iti te whakapai ake mo te rereketanga o te ira tangata i waenga i nga kaituhi rongonui.

I tua atu, i kitea e te tirotiro tata, ahakoa ko nga wahine he waahanga nui o te roopu iti rawa o nga kaituhi, he onge noa to raatau haere ki te mahi ahorangi. E tohu ana tenei me whakapai ake i nga huarahi whakatairanga mo nga kaiputaiao mohio, ahakoa te ira tangata.

Hei whakarāpopototanga, ko te rangahau e whakaatu ana i te ahunga whakamua ki te whakaiti i nga rereketanga o te ira tangata i roto i nga kaituhi pūtaiao, engari e whakaae ana he waahi nui hei whakapai ake. Me haere tonu nga ngana ki te whakatika i enei tauritenga kia taea ai te hanga i tetahi hapori putaiao e tika ana.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te putunga raraunga Scopus?



A: He putunga matawhānui te pātengi raraunga Scopus kei roto i nga pepa mai i nga momo waahi putaiao. I whakamahia i roto i te rangahau ki te arotake i te hanganga ira tangata o nga kaituhi.

P: I pehea te whakatau i te tuakiri ira tangata mo nga kaituhi i roto i te rangahau?



A: I tautapahia te tuakiri ira tangata me te tino mohio ma te whakamahi i te putunga raraunga Scopus, tera pea i whakawhirinaki ki nga momo tohu penei i nga ingoa kaituhi me nga hononga.

Q: He rereke nga rereketanga i waenga i nga whenua whai hua nui me etahi atu iwi mo te rereketanga o te ira tangata?



A: I kitea e te rangahau i heke iho te tauritenga o te ira tangata i roto i te waa i roto i nga whenua whai hua nui me etahi atu iwi. Heoi ano, he iti te whakapai ake o etahi atu whenua i runga i nga ahuatanga o te ira tangata i waenga i nga kaituhi rongonui.

P: He aha ta te rangahau e whakaatu ana mo te ahu whakamua o nga wahine kaiputaiao?



A: Ko te rangahau e whakaatu ana ahakoa he pai nga wahine i roto i te roopu iti rawa o nga kaituhi, he onge tonu to ratou ahu whakamua ki te mahi ahorangi. E tohu ana tenei me whakapai ake i nga huarahi whakatairanga mo nga kaiputaiao mohio, ahakoa te ira tangata.