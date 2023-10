Te kitenga hou: Matakitaki i te Eclipse Marama Whakanuia i Saudi Arabia

Kia rite mo tetahi ahuatanga whakamiharo! I tenei po o te Hatarei, ko nga tangata puta noa i te rangatiratanga o Saudi Arabia kei te mahi tino pai—he haruru marama. Kua whakatauhia e te Jeddah Astronomy Society ka kitea te rourou mai i nga waahi katoa o te motu.

I kii a Majid Abu Zahra, perehitini o te hapori, ka puta te rourou marama ka uru te marama ki roto i te atarangi o te whenua i te 10:35 pm Ka miharo tenei huihuinga tiretiera i nga kaimakitaki me ana whakaaturanga whakamiharo, i te mea ka kitea nga wahanga katoa o te rourou nga rangi o Saudi Arabia, me nga rohe puta noa i te ao Arapi, Europe, Africa, Asia, me Ahitereiria. Mai i te timatanga ki te mutunga, ka roa te roanga o te rourou kotahi haora me te 17 meneti, ka mahia i waenga i te 10:35 i te ahiahi me te 11:52 i te ahiahi o Saudi.

Ka puta te rourou marama ina tae mai te whenua i waenganui i te ra me te marama, ka arai i te ra kia tae ki te mata o te marama. Ahakoa ko tenei huihuinga e haere ake nei he rourou marama, he maramara anake o te marumaru o te whenua ka taupokina te marama, e oati ana he tirohanga whakamataku.

Ka puta te tihi o te rourou tata ki te 11:14 pm Kia kaha te haere a te marama puta noa i te atarangi o te whenua mai i te hauauru ki te rawhiti, ka tae ki tona wa teitei.

Ko te mea tino whakamiharo mo te rourou marama ka taea te mataki tika me te kore e hiahiatia he whakamarumaru kanohi—he tino rerekee ki nga rourou o te ra. Na, kia mohio koe ki te tohu i o maramataka me te whakarite i a koe mo tenei ahuatanga onge me te whakahihiri.

FAQ:

P: He aha te rourou marama?

A: Ka puta te rourou marama i te wa e haere mai ana te whenua i waenganui i te ra me te marama, ka aukati i te ra kia tae ki te mata o te marama.

P: Ka taea te kite i te rourou marama mai i waho o Saudi Arabia?

A: Ae, ka kitea te wahanga marama o te marama ehara i Saudi Arabia anake engari i te ao Arapi, Europe, Africa, Asia, me Ahitereiria.

P: Kei te hiahia taputapu motuhake koe ki te tiro i te rourou marama?

A: Kao, ka taea te mataki tika i te rourou marama me te kore e whai kakahu tiaki kanohi.