Te Painga o te Haruru Taone ki runga i nga makimaki Pied Tamarin me a raatau korero

He rangahau i whakahaerehia e nga kairangahau mai i te Universidade Federal do Amazonas me te Whare Wananga o Anglia Ruskin (ARU) kua kitea he pehea te whakarereketanga o nga makimaki tamarin kua tata morearea i a raatau tikanga korero hei whakautu ki te haruru haruru a te tangata. Ko enei makimaki, he tangata whenua no te waahi iti i te puku o Brazil, ka whakawhirinaki nui ki nga waea reo me nga tohu kakara hei whakawhitiwhiti korero engari kei te anga ki te wero ki te urutau ki nga taiao taone.

I whakahaerehia e te roopu rangahau nga tirohanga mo nga roopu e iwa o nga tamarini mohoao, e whai ana i o raatau whanonga mo te 10 ra. Ko te takenga nui o te haruru a te tangata i to ratau kainga ko te haere i nga huarahi, engari ko nga haruru mai i nga waka rererangi, nga manuhiri manuhiri, me nga mahi a nga hoia i whai waahi atu ki te nui o te haruru.

I kitea e te rangahau he hononga i waenga i te pikinga o te haruru o te taone me te auau o nga tohu kakara i waenga i nga makimaki. I te mea kua araia ta raatau korero reo e te haruru, ka whakawhirinaki atu nga makimaki ki nga tohu kakara hei kawe karere.

Ka whakamahia e te pied tamarins nga tohu kakara rereke mo nga kaupapa rereke, tae atu ki nga korero rohe me nga korero whanau. Ma tenei urutaunga kukuwhatanga ka taea e ratou te korero mo te wa roa. Heoi ano, kare pea i te kaha penei i nga karangatanga reo, ina koa ka pakaru to ratou kainga na te noho taone.

Ko Takuta Jacob Dunn, he Ahorangi Tuarua i roto i te Evolutionary Biology i ARU, i whakanuia e nga mahi a te tangata kua tino whakarereketia nga whenua ororongo i urutau ai nga momo momo maha i te tuatahi. Ko te pikinga o te kakara i waenga i nga pied tamarins ko te whakaaro he urutau ngawari ki enei huringa o to taiao.

Ko tenei rangahau e whakamarama ana i nga huringa whanonga o nga kararehe i roto i nga taiao taone me te whakaatu i nga wero ka pa mai ki nga momo tino morearea penei i te pied tamarin. Ko etahi atu rangahau e tika ana kia mohio ai ka pa te haruru o te taone ki etahi atu ahuatanga o te whanonga me te oranga katoa.

