Ka Whakanuia e nga makimaki nga tohu kakara hei utu mo te haruru o te tangata

Kua kitea e te rangahau hou ko nga pied tamarins ka whakanui ake i te whakamahi tohu kakara hei utu mo te haruru o te tangata. Ko te pied tamarin he momo primate e kitea ana i te puku o Brazil, engari kei te kaha keehia tona kainga e nga taiao taone. Ko te rangahau, i whakahaerehia e nga kairangahau mai i te Universidade Federal do Amazonas me te Whare Wananga o Anglia Ruskin, i whakamahi i te reo irirangi ki te mataki i nga whanonga o nga roopu e iwa o nga tamarini pied mohoao. I kitea e nga kairangahau ko te maha o nga tohu kakara ka piki ake i runga i nga taumata haruru i puta mai i nga huarahi rori, waka rererangi, manuhiri papa, me nga mahi hoia. E tohu ana tenei ka nui ake te whakawhirinaki o nga makimaki ki te tohu kakara ina ka iti te whai hua o a raatau korero reo na te haruru tangata.

He mea nui te whakawhitiwhiti korero mo te oranga o tetahi momo, a ka whakamahia e nga tamarini pied te tohu kakara hei kawe i nga korero whanau me te rohe. Ko te kaituhi matua o te rangahau, a Tainara Sobroza, e whakamarama ana he maha nga momo e whakawhirinaki ana ki nga tohu oro mo nga korero tino nui, penei i te kukume hoa, te hopu kai, me nga matohi kaipahua. E ai ki te rangahau ko te noho taone me te pikinga o te haruru e pa ana ki nga korero a nga tamarini. I te wa e uru atu ana te whenua taone ki roto i to ratau rohe, ka kaha haere te tohu kakara hei huarahi whakawhitiwhiti korero.

Ko te kaituhi a Takuta Jacob Dunn e kii ana kua tukuna e te tangata etahi atu whakaihiihi ki nga oro oro kararehe, ka toremi i nga oro maori. Ko te kaha ake o te whakamahi tohu kakara e te pied tamarins ka kitea he whakautu ngawari ki tenei huringa taiao. Engari, kaore i rite ki nga waea reo, kaore e whai hua nga tohu kakara mo te whakawhitiwhiti tawhiti. Na te mea kua marara te noho o nga tamarini, kua noho mokemoke nga roopu, ka pa kino pea tenei urutaunga ki tetahi momo kua tata te noho morearea.

I te katoa, ka whakaatu te rangahau i nga huarahi e urutau ai nga kararehe ki o raatau whanonga hei whakautu ki nga huringa a te tangata i roto i to raatau taiao. Ko te mohio ki enei urutaunga he mea nui mo nga mahi tiaki me te whakapumau i te oranga o nga momo noho tata.

