Nga Painga Pumanawa o te Hanganga Molecular Hydrogen (H2) i roto i te rongoa tangata

Ko te waahi o te rongoa hauwai (H2), ahakoa kaore i te mohiotia e te marea, kei te arohia hei huarahi hei rongoa i nga momo mate hauora tangata. Ko te Molecular Hydrogen Institute (MHI), he whakahaere kore-painga e whakatapua ana ki te rangahau putaiao, e whakarato ana i nga korero mo te kaha whakaora o te rongoa H2. Ahakoa kei te timata tonu te rangahau mo tenei mara, neke atu i te 1,000 nga tuhinga kua whakaputahia mo te kaupapa, ko te aro nui ki nga ahurea pūtau me nga tauira kararehe. Heoi ano, me nui ake nga whakamatautau tangata hei whakapumau i tana whai hua ki nga mahi rongoa.

E ai ki nga rangahau i arotakehia e nga hoa, ko te rongoa H2 e whakaatu ana i te oati mo te whakaeke i nga mate tino mate 10 kua tohua e te American Center for Disease Control. Kua whakaatuhia ano e ia te kaha whakaora i roto i nga tauira mate 170 neke atu, e pa ana ki nga whekau rereke o te tinana, me te kore e puta nga paanga kino kino. Ko te mea nui, kua whakamanahia te rongoa he haumaru e te US Food and Drug Administration.

He nui te whānuitanga o nga tikanga ka whai hua mai i te rongoa H2, tae atu ki te mate metabolic, te mate huka, te mate o Parkinson, te rumati rumati, te whakaora i nga patunga, te ngoikoretanga o te hinengaro, me te mahi hakinakina, me era atu. Ko te mea whakamiharo, ko nga huakita e noho ana i roto i te kopu o te tangata ka whakaputa mai i te hauwai, e mohio ana he painga ki te hauora.

Ko te hauwai i roto i te ahua o te hauwai hauwai (H2), ka hono tahi nga ngota hauwai e rua. I roto i te whakamaarama H2, ko te hauwai ka puta mai i te hikohiko ka tukuna ma te inhalation me te inu. Ko nga ngota ngota hauwai, na te iti o te rahi me te kore-polarity, ka ngawari ki te kuhu ki roto i nga pūtau tinana me te whakamahi i o raatau paanga ki runga i nga momo waahanga iti.

Ko tetahi o nga tikanga e whakaarohia ana e whai hua ai a H2 ko tana mahi hei antioxidant whiriwhiri. Ko nga rangahau i whakahaeretia i te tau 2007 i whakaatu ko te whakahaere hau hauwai ki nga kiore e pa ana ki te mate ahotea ka whai hua whakaora ma te whakaiti i te ahotea waikura. Ka puta te ahotea oxidative i te wa e kino ai nga rauropi kore utu, nga ngota ngota tauhohenga me nga irahiko kore takirua, ka pakaru nga waahanga pūtau tino nui. Ka taea e H2 te whakakore i enei rauropi kore utu kino, te aukati i te kino o te pūtau me te kore mahi.

Ahakoa e hiahiatia ana etahi atu rangahau kia tino mohio ki nga whakamahinga o te rongoa H2 i roto i nga rongoa tangata, ko nga rangahau o mua e whakaatu ana i tona kaha ki te whakaiti i te tini o nga mate o te tangata. Ko te H2 Clinic i Bishopstown, Cork, i whakapumautia e te osteopath Noel O'Connor, kua puta nga hua pai i roto i nga ahuatanga penei i te rheumatoid arthritis, neuropathy, mate pāwera, mate kiri mau tonu, me te Covid roa. Engari, he mea nui kia mahara ko te rongoa H2 ehara i te otinga whai mana, i te mea ko te 27 paiheneti o nga turoro i kii he iti noa te painga.

Hei whakamutunga, ko te whakamaarama H2 e mau ana te oati hei huarahi maimoatanga pea mo nga momo ahuatanga hauora tangata. Ko nga rangahau me nga whakamatautau haumanu e tika ana hei whakatau i tona whaihua me te arotau i tana tono ki nga mahi rongoa.

Rauemi:

– Molecular Hydrogen Institute (MHI) – https://www.molecularhydrogeninstitute.com/

– US Food and Drug Administration – https://www.fda.gov/