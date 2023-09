Ko tetahi rongoa hou a Alzheimer ka whakaiti i te mumura o te roro me te whakanui i te mahara

Ko nga Kairangahau mai i te Picower Institute mo te Ako me te Maharatanga i MIT kua tino ahu whakamua i roto i te maimoatanga o te mate a Alzheimer na roto i te whakawhanake i tetahi rongoa ka whakaiti i te mumura o te roro me te whakapai ake i te mahara. Ko te tarukino, ko A11 te ingoa, e aro ana ki tetahi take whakawhiti ira e kiia nei ko PU.1, nana nei te kawenga mo te whakakorikori o nga ira mumura i roto i nga pūtau aukati o te roro i te wa e mate ana a Alzheimer. Ka whakakorehia e te A11 nga mahi PU.1 ma te tango i nga pūmua e pehi ana i te whakaaturanga o enei ira mumura.

Ko te mumura tetahi waahanga nui o te mate o Alzheimer, a he uaua ki te rapu rongoa whai hua. Na roto i nga whakamatautau o mua i runga i nga ahurea pūtau tangata me nga tauira kiore a Alzheimer, i kitea e nga kairangahau ko te A11 te whakaiti i te mumura i roto i nga pūtau microglia-rite tangata me nga tauira kiore maha o te mate a Alzheimer. Ka tino pai ake te mohio ki nga kiore.

I whakatauritehia e nga kairangahau te whakaputanga ira i roto i nga tauira roro postmortem mai i nga turoro o Alzheimer me nga mana kore-Alzheimer. I kitea e ratou ko te hua o Alzheimer ki nga huringa nui o te whakaaturanga ira microglial, me te pikinga o te PU.1 e herea ana ki nga whaainga ira mumura tetahi waahanga nui o enei huringa. Te whakaheke i te mahi PU.1 i roto i te tauira kiore o te mumura o Alzheimer me te neurodegeneration.

I tirotirohia e te roopu neke atu i te 58,000 ngota ngota iti ki te kimi i nga puhui ka taea te whakaiti i te mumura me nga ira e pa ana ki a Alzheimer e whakahaerea ana e PU.1. Ko A11 te tino kaha o nga kaitono whakamutunga e ono. I roto i nga whakamatautau i whakahaeretia i runga i nga pūtau rite ki te microglia tangata, ka whakahekehia e A11 te whakaputanga me te hunanga o nga cytokines inflammatory me te aukati i te microglia kia kore e kaha ki nga tohu mumura.

Me rangahau ano ki te whakawhanake me te whakamatautau i te A11 hei rongoa mo te mate a Alzheimer. Ka taea e tenei tarukino whai hua te whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga rongoa whai hua mo tenei mate neurodegenerative kino.

Rauemi:

– Te mate a Alzheimer Whakamaramatanga: Ko te mate a Alzheimer he mate ka pa ki te roro, ka heke te kaha o te hinengaro ka kino haere i te waa. Koia te ahua tino nui o te paheketanga, a, e 60 ki te 80 paiheneti o nga mate pahekeheke. Karekau he rongoa o naianei mo te mate a Alzheimer, engari he rongoa hei whakamama i nga tohu.

– MIT Whakamaramatanga: Ko te MIT he acronym mo te Massachusetts Institute of Technology. He whare wananga rangahau motuhake i Cambridge, Massachusetts i whakatuu i te tau 1861. Kua whakaritea kia rima nga Kura: te hoahoanga, te miihini, te tangata, nga mahi toi me nga mahi a-iwi, te whakahaere, me te putaiao. Kei roto i te paanga o te MIT te maha o nga mahi putaiao me nga ahunga whakamua hangarau. Ko tana kaupapa he rapu matauranga taketake mo te ahua me te whanonga o nga punaha ora me te whakamahinga o taua matauranga ki te whakanui i te hauora, te roa o te ora, me te whakaiti i te mate me te hauatanga.

– National Institutes of Health Whakamaramatanga: Ko te National Institutes of Health (NIH) te tari tuatahi o te kawanatanga o Amerika te kawenga mo te rangahau hauora koiora me te iwi whanui. Ka whakahaerehia e ia ana ake rangahau putaiao na roto i tana Kaupapa Rangahau Intramural (IRP) me te whakarato putea rangahau koiora nui ki nga whare rangahau kore-NIH na roto i tana Kaupapa Rangahau Extramural. Ko tana kaupapa he rapu matauranga taketake mo te ahua me te whanonga o nga punaha ora me te whakamahinga o taua matauranga ki te whakanui i te hauora, te roa o te ora, me te whakaiti i te mate me te hauatanga.