He Ture Taiao Hou mo te Ao: E Pa ana te Kunenga ki nga punaha Matatini Katoa

Ua tuu mai te hoê pǔpǔ aivanaa e te mau philosopho i te hoê mana‘o haamaramaramaraa o ta ratou e parau ra “te hoê ture o te natura tei erehia.” E tohe ana ratou ko te kukuwhatanga ehara i te mea ko te oranga koiora anake engari he mahinga taketake e pa ana ki nga punaha uaua katoa o te ao, mai i nga tinana tiretiera ki nga hanganga ngota. Ka whakatakotohia e te roopu te "Law of Increasing Functional Information," e kii ana ka whanake tetahi punaha, ora, noho kore ranei, mena he rereke nga whiriwhiringa i runga i te mahi.

Ka tautuhia e nga kairangahau nga ahuatanga e toru o nga punaha tipu: te maha o nga waahanga, te rereketanga o nga whakaritenga, me te whiriwhiri mo te mahi. E kii ana ratou he mea noa enei ahuatanga ki nga punaha hurihuri uaua puta noa i nga waahi rereke.

Te taviri o teie ture natura o te ao nei, tei roto ïa i te mana‘o o te “ma‘itiraa no te ohipa”. Ka whakawhānuihia e nga kairangahau te ariā o Darwin mo te kowhiringa taiao, ka whakarōpū i nga mahi ki roto i nga momo rereke e toru: te pumau, te tohe kaha, me te mea hou. Ko te mahi kua kore e whakawhäitihia ki ngä ähuatanga oranga, engari kei roto i ngä huanga ka whai wähi ki te noho tonu o te pünaha, te rereketanga, me te whïwhiwhi.

Ko te rangahau e whakaatu ana i tenei ariā me nga tauira mai i nga horopaki koiora me te kore-koiora. E whakaatu ana i te haerenga kunenga o te ao i runga i te whenua, mai i te putanga o te whakaahua ki te whanaketanga o nga whanonga uaua. Heoi, ko te ariā o te kukuwhatanga ka toro atu ki tua atu i te oranga pararopi. Ko te rangatiratanga kohuke, hei tauira, e whakaatu ana i tana ake ara kunenga mai, i reira nga whirihoranga kohuke ngawari i ara ake ai nga mea uaua i roto i te waa.

I tua atu, ko nga whetu tonu e tohu ana i tetahi mea whakamiharo o te kukuwhatanga ma te hanga i nga mea taumaha ake, e whai waahi ana ki te kanorau matū me te uaua o te ao.

Ko te rangahau ko te kunenga a Darwin he keehi motuhake i roto i tenei ahuatanga taiao whanui. E tohu ana ko nga maataapono e akiaki ana i te rereketanga o te ao ki runga i te whenua ka pa ano ki nga punaha kore.

Ko tenei rangahau, i whakaputaina i roto i nga Proceedings of the National Academy of Sciences, he mahi mahi tahi me nga kaiputaiao mai i nga momo marautanga. Ma te mohio ki te kaha o te ao o nga punaha uaua ki te whakaputa i te mea hou, te pumau, me te u tonu, ka whakatauhia ano e tenei rangahau to tatou maaramatanga ki te kukuwhatanga hei ahuatanga o to tatou ao hurihuri tonu.

