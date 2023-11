Te Whakakitenga Hou: Te Whakakitenga i nga Hohonu Huna o te Moana Atalani

Kua kitea e nga kaiputaiao he kitenga whenua kua hurahia nga mea ngaro o te Moana Atalani. Ua topa ratou i nia i te hoê pape rahi, mai te pito o Beresilia e tae atu i te Ooa o Guinea, i pihai iho ia Afirika Tooa o te râ. I whakaingoatia ko te Atlantic Equatorial Water, kaore i kitea tenei wai nui tae noa ki tenei wa. He tirohanga hou mo te hanganga o te Moana-a-Kiwa, he wero i nga whakapae o mua.

Kaore i rite ki nga moana o Te Moana-nui-a-Kiwa me Inia, e uru ana nga wai ki te taha o te equator, ko te ahua o taua ahuatanga ki te Moana-a-Kiwa i karohia e nga kaiputaiao tae noa ki tenei wa. Ko tenei whakakitenga e akiaki ana i te arotake ano i nga ritenga i waenga i te tohanga equatorial me nga tikanga whakaranu i nga moana e toru. Ko Viktor Zhurbas, he tohunga ahupūngao me te kaimātai moana i Te Shirshov Institute of Oceanology i Moscou, i whakapuaki i tona ngakau nui ki tenei kitenga. "Ko te papatipu wai hou kua tautuhia kua taea e matou te whakaoti (me te whakamaarama tika ake ranei) te tauira tohutoro o nga papatipu wai taketake o te Ao o te Ao," ka whakamarama ia.

Kia mohio ai koe ki te hiranga o tenei kitenga, he mea nui kia mohio ki te ahua uaua o te wai moana. Kei tawhiti atu i te kakahu o te moana, he kanorau o nga papatipu me nga paparanga honohono e awe tonu ana e te au, te pupuhi, me te huringa o te mahana me te tote. Ko nga papatipu wai e tohu ana i nga waahanga motuhake o tenei whakaritenga uaua, kei ia tangata tona ake waahi matawhenua, te hitori o te hanganga, me nga ahuatanga o te tinana penei i te kiato me te momo momo momotu.

Hei tautuhi i enei papatipu wai, ka tirotirohia e nga kaititiro moana te hononga i waenga i te pāmahana me te tote, e whakatau ana i te kiato o te wai moana. No te tau 1942 te kitenga o nga wai equatorial i te Moana-nui-a-Kiwa me te moana Inia i te wa tuatahi i hangaia ai e nga kairangahau he tūtohi mahana-maana. Ko enei wai, e tohuhia ana e nga waahanga o te pāmahana me te tote, he rerekee mai i te wai huri noa. Heoi, karekau he tauira rerekee i kitea i te Moana-a-Kiwa tae noa ki te pakarutanga o naianei.

I taea te kite i te Atlantic Equatorial Water na roto i te tātaritanga o nga raraunga i kohia e te kaupapa Argo. Ko tenei kaupapa o te ao e whakamahi ana i nga waka karetao e ruku ana i a ratou ano ki nga moana huri noa i te ao. I te tirotiro i nga korero i kohia e enei maanu, ka kitea e nga kaiputaiao he ananga wera-maana e whakarara ana ki nga wai o Te Taitokerau me te Tonga o Atlantic Central. Ko tenei pihi kaore i kitea i mua i whakaatu i te oranga o te Moana Equatorial Atlantic.

Ko te papatipu wai hou e oati ana kia hohonu ake te maarama ki nga tikanga whakaranu moana, e whai waahi nui ana ki te kawe i te wera, te hāora, me te matūkai puta noa i te ao. Ka noho tenei whakakitenga hei whakamaumaharatanga he maha nga mea e toe ana hei tirotiro me te wetewete i o tatou moana nui me te hianga.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: I pehea te kitenga o te wai o te Atlantic Equatorial?

A: I kitea e nga kaiputaiao te noho mai o te Atlantic Equatorial Water na roto i te wetewete i nga raraunga i kohia e te kaupapa Argo, he whatunga o nga waka karetao e aro turuki ana i nga moana o te whenua.

P: He aha te rereketanga o nga papatipu wai?

A: Ko nga papatipu wai he wai motuhake kei roto i te moana e mau ana i nga ahuatanga ahurei, nga hitori o te hanganga, me nga waahi matawhenua.

P: He aha te kitenga o te Atlantic Equatorial Water hei awhina i nga kaiputaiao kia mohio?

A: Ko tenei papatipu wai hou e whakaatu ana i nga tikanga whakaurunga o te moana, tae atu ki tana mahi ki te kawe i te wera, nga matūkai, me te hāora puta noa i te ao.