Ko nga Akoranga Hou e whakaatu ana i nga punaha Whetu-a-rua kua kore e tika hei puna nui o nga aorangi Rogue

He rangahau tata nei i whakahaeretia e te roopu kairangahau i whakamarama i te takenga mai o nga aorangi nauhea, e hura ana i nga punaha whetu-rua-rua hei kaihanga nui o enei tinana tiretiera. Ahakoa e mohiotia ana te nuinga o nga aorangi o te ao kei te huri i tetahi whetu i roto i te punaha aorangi, he hautanga iti o nga aorangi kei te koowhiti i te ao, kaore i herea ki tetahi whetu motuhake. Tae noa ki tenei wa, he uaua te kitenga o nga aorangi nauhea, engari ko nga kitenga o tenei rangahau e kii ana he nui ke atu i nga whakaaro o mua.

I nga wa o mua, i whakaarohia ko te punaha aorangi whetu-kotahi ka hiahiatia he tukinga tata, he tata ranei ki te kahui aorangi hei peia atu i tetahi aorangi mai i tona orbit. Heoi ano, ko nga whaihanga rorohiko i whakahaeretia e te roopu rangahau i aro ki nga punaha whetu rua, inaa ko nga punaha tio kei reira nga rererangi orbital o nga punaha aorangi o nga whetu e noho hee ana tetahi ki tetahi. Na te whakatairite i nga whakataurite o enei punaha rua ki era o nga punaha whetu-kotahi, ka kitea e nga kairangahau nga tirohanga whakahihiri.

I kitea e nga whaihanga i roto i nga punaha whetu rua, ka taea te mokowhiti whanui nga aorangi ka puta tonu nga aorangi nauhea. Ko nga kaha o te kaha o nga whetu me etahi atu aorangi i roto i te punaha ka kitea he rawaka hei whakararu i nga omio o etahi aorangi. He mea whakamiharo, i whakatauhia e te rangahau ko te aorangi nui rawa atu i roto i te punaha rua ka mau tonu me te kaha ki te whakararuraru i nga aorangi o nga aorangi iti. Ko te noho o te aorangi te rahi o Neptune i roto i te punaha rua me te amioo porohita ka taea te whakaputa ao nauhea, engari ko te noho o te whenua-nui i roto i te punaha he orbit elliptical ka nui hei whakaputa i nga aorangi nauhea.

I mua, ko te nuinga o nga aorangi nauhea i kitea he roroa hau nui. Heoi, i runga i tenei rangahau hou, tera pea he maha nga aorangi nauhea toka iti kua marara puta noa i te Milky Way. Ko te kimi i enei hinonga uaua i roto i te whanuitanga pouri me te whanui o te mokowhiti whetu he wero nui tonu.

I te haere tonu o nga kaiputaiao ki te ruku i nga mea ngaro o te ao, ko nga kitenga a te rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te maarama ki te nui me te takenga mai o nga aorangi nauhea. He mea nui te tuhura me nga tirohanga ki te wetewete i te whānuitanga o enei hunga haereere tiretiera.

FAQ:

Q: He aha te ao nauhea?

A: Ko te aorangi nauhea e tohu ana ki tetahi aorangi ka paheke anake i te waahi kaore i herea ki tetahi whetu.

P: He pehea te hanga o nga aorangi nauhea?

A: Ka taea te hanga i nga aorangi nauhea ka peia atu i te punaha aorangi na te tata-tukinga, te paheketanga o te weewere, te raru ranei i o raatau awhiowhio.

Q: He pehea te maha o nga aorangi nauhea?

A: I te tuatahi i whakaponohia he onge nga aorangi nauhea, engari ko nga rangahau o naianei e kii ana he nui ke atu i nga whakaaro o mua.

Q: He rereke nga momo aorangi nauhea?

A: Ae, he rereke te rahi me te hanganga o nga aorangi nauhea. Ko nga mea i kitea i tenei wa ko te nuinga o nga aorangi hau nui, engari he maha ano pea nga aorangi nauhea toka iti.

P: He aha nga wero e pa ana ki te kimi aorangi nauhea?

A: He uaua te kite i nga aorangi nauhea na te kore o te whetu matua me te noho ki roto i te waahi makariri, pouri hoki.