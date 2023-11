Ko te Marama Mini Hou i kitea i te haerenga o te waka mokowhiti ki a Dinkinesh Asteroid

I roto i te kitenga o te whenua a NASA, kua hurahia e te waka mokowhiti a Lucy tetahi mea ngaro i tana haerenga ki te asteroid iti a Dinkinesh. I a ia e tirotiro haere ana i tenei toka atea tawhiti, ka hopukina e Lucy tetahi whakaahua e whakaatu ana i te ahua o te marama iti, na reira ko tetahi o nga peerangi iti rawa i kitea.

Ko Dinkinesh, tata ki te 300 miriona maero te tawhiti i roto i te whitiki asteroid matua i tua atu o Mars, i te tuatahi ko te kaupapa matua o te misioni a Lucy. Heoi, na te kitenga ohorere o te hoa marama kua whakatuwherahia nga huarahi hou mo te rangahau me te torotoro putaiao. I taea e te waka mokowhiti te hopu i tenei tirohanga whakamiharo i te 270 maero te tawhiti atu i tana whaainga.

I runga i te ata tirotiro i nga raraunga me nga whakaahua ka hoki mai ki te whenua, ka whakapumautia e nga kaiputaiao ko Dinkinesh he haurua maero noa (790 mita) te whanui. Ko tana marama e haere tahi ana, e huri tata ana ki te asteroid, he iti te hautekau o te maero te rahi (220 mita). Ko te noho o taua marama iti ka wero i to maatau mohiotanga ki nga tinana tiretiera me te whai matauranga nui ki te hanga me te hihiri o nga asteroids.

Ko te misioni a Lucy kei tua atu i tenei kitenga whakahirahira. I whakarewahia i te tau 2021, kei runga te waka mokowhiti ki te eke ki nga asteroids Torotiana, nga mea ngaro e tata ana ki a Jupiter. I te tuatahi e whaaia ana nga asteroids e whitu, kua piki ake te miihana ki te whakauru i te 11 o enei taonga enigmatic. Ka whakatata atu a Lucy ki te asteroid Torotiana tuatahi i te tau 2027 ka timata ki te torotoro hohonu, me te tumanako kia ono tau te iti rawa o nga whakakitenga putaiao.

Ko te hiranga o tenei marama paku hou ka eke ki tua atu i tana hiahia putaiao. Ko te ingoa ko Dinkinesh, ko te tikanga "he mea whakamiharo koe" i roto i te reo Amharic o Etiopia, he rite tonu ki tona ingoa. Ua faaite te taote Hal Levison, te aivanaa rahi no te Southwest Research Institute, i to ratou maere, ma te parau e: “Ua ora mau â o Dinkinesh i to ’na i‘oa; he mea whakamiharo tenei.

Ko tenei kitenga whakamiharo e pana ana i nga rohe o to tatou mohiotanga mo te ao me te whakanui i te hiranga o te torotoro mokowhiti hohonu. I a tatou e haere tonu ana ki roto i te ao nui, ka taea e tatou te tumanako kia nui atu nga ohorere me nga whakakitenga ka huri i to tatou mohiotanga ki nga mea whakamiharo tiretiera e karapoti ana ia tatou.

FAQ:

P: I pehea a Lucy i kite ai i te marama paku?



A: I tana haerenga ki te asteroid Dinkinesh, ka mau a Lucy i tetahi ahua e whakaatu ana i te aroaro o te marama paku.

Q: He aha nga rahi o Dinkinesh me tona marama?



A: Ko te ine a Dinkinesh tata ki te haurua maero (790 mita) te whanui, ko tana marama e whai ake nei he kotahi hautekau maero (220 mita) te rahi.

Q: He aha te misioni a Lucy?



A: Ko te mahi a Lucy ko te torotoro i nga asteroids Torotiana, nga mea ngaro e tata ana ki a Jupiter. Ka whakatata atu ki te asteroid Torotiana tuatahi i te tau 2027 ka timata ki te torotoro nui.

P: Kia pehea te roa o te mahi a Lucy?



A: Ko te kaupapa a Lucy e tika ana kia ono tau te roa, i te waa ka akohia e ia nga asteroids Torotiana i roto i nga korero nui.