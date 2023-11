He tirohanga ki nga mea ngaro mo te moana a Ganymede: nga kitenga hou a Juno

Kua kitea e te waka mokowhiti a Juno a NASA i runga i a Ganymede, te marama nui rawa atu o Jupiter, e whakamarama ana i nga mea whakamiharo huna i raro i te hukapapa o waho. Ma te whakamahi i nga raraunga mai i te Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), kua kitea e nga kairangahau nga tote kohuke me nga puhui waro i runga i te mata o Ganymede, e whakapumau ana i te noho o te moana nui o roto.

Ko nga kitenga o mua mai i etahi atu miihana NASA me te Telescope Nui Nui a te Pakeha ki te Tonga (VLT) i tohu i te aroaro o nga tote me nga mea koiora, engari kaore i te whakatau i te waahi mo te whakatau. Heoi, i tana rerenga tata i te Hune 2021, i hopukina e te taputapu JIRAM a Juno nga whakaahua infrared me te hiranga o te mata o te marama me nga korero koretake.

Ko nga raraunga taumira teitei i whiwhi i tenei huihuinga i kitea nga ahuatanga ahurei o nga momo taonga kore-wai-tio. Ko te konutai pūhaumāota, te haukinia pūhaumāota, te konutai pākawa waro, me te pāhare pāhare pea kei roto i ngā pūhui matua i kitea. Ko enei kitenga e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te titonga a Ganymede me te whakaatu tohu whakaihiihi mo tona hitori o te whenua.

“I kitea e matou te tini nui o nga tai me nga mea pararopi i roto i nga whenua pouri me te kanapa i nga ahopae e tiakina ana e te papa autō. Ko te tohu tenei kei te kite tatou i nga toenga o te tote moana hohonu i tae ki te mata o tenei ao tio,” ta Scott Bolton, te kaitirotiro matua a Juno mai i te Southwest Research Institute i San Antonio.

Ko tenei kitenga ehara i te mea ka whakanui noa i to maatau mohio ki te matū matatini a Ganymede engari ka taapiri atu ki te tipu o nga taunakitanga e tautoko ana i te noho o nga moana o raro i nga marama hukapapa puta noa i te punaha solar. Ko Europa, tetahi atu marama Jovian, e whakaponohia ana kei te whanga i tetahi moana i raro i tona kirikiri hukapapa, a ko ia te kaupapa matua o nga tirotirohanga a Juno.

I a Juno e haere tonu ana i tana kaupapa, kei te whakareri ia mo te tutakitanga ki a Io, tetahi o nga marama o Jupiter e whakanuia ana mo ana mahi puia kaha. Kua whakaritea mo te Hakihea 30, ma tenei rerenga tata ka mau mai te waka atea i roto noa i te 932 maero (1,500 kiromita) mai i te mata pahū o Io. Ko nga tirohanga i puta mai i tenei huihuinga e tino tumanakohia ana, na te mea ka whai waahi ki to maatau mohiotanga ki nga tikanga ohorere i roto i te punaha solar.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te JIRAM?

A: E tu ana a JIRAM mo te Jovian InfraRed Auroral Mapper, he irirangi i runga i te waka mokowhiti a Juno a NASA e kohikohi ana i nga raraunga infrared hei ako i te hanganga o nga tinana tiretiera.

Q: He aha te mea i kitea e Juno mo Ganymede?

A: Ko nga kitenga hou a Juno e whakapumau ana i te noho o nga tai kohuke me nga puhui waro ki runga i te mata o Ganymede, e whakaatu ana i etahi atu taunakitanga mo te moana huna o roto o te marama.

P: Ko tehea atu marama e whakaaro ana a Juno ki te tirotiro?

A: Kei te whakatika a Juno ki te ako i a Io, tetahi o nga marama o Jupiter e mohiotia ana mo ana mahi puia. Kua whakaritea he rerenga tata mo te Hakihea 30, 2023.

(Tuhipoka: Karekau te tuhinga puna i homai, no reira karekau he puna korero e taea te whakahua.)