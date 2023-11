Nga Tohu Hou i tutuki i te Huihuinga Ngahuru 2023: Te Whakanui i nga Paionia o te Putaiao me te Toi

I te Huihuinga o te Ngahuru 2023 i tu ki Place des Arts, tata ki te 1,000 nga tauira i hikoi puta noa i te atamira Salle Wilfrid-Pelletier ki te whiwhi i o raatau tohu tohu. I whai waahi te Whare Wananga ki te whakamihi i nga tangata rongonui mo o raatau mahi whakamiharo ki te aoiao me nga mahi toi.

Ko tetahi o aua tangata i whakanuia i te huihuinga o te ata ko MiMi Aung, i whakawhiwhia ki te Tohu Tohunga Putaiao, honoris causa. Ko Aung, he tohunga miihini mokowhiti, i hanga hitori i a ia e mahi ana i te Jet Propulsion Laboratory (JPL) a NASA. I arahi ia i te hanganga me te rere angitu o te waka rererangi tuatahi ki te whakatutuki i te rere kaha me te whakahaere i runga i tetahi atu aorangi. Ko te waka rererangi o te whenua ko "Ingenuity" i rere ki te hau angiangi o Mars, ka mau tonu ki te hau mo te 39 hēkona. Ka whakatauritea, 12 hēkona noa te rere tuatahi a nga tuakana o Wright i runga i te whenua. Ko te mohio o Aung kua neke ake i te 60 nga misioni angitu mo "Ingenuity" i nga tau e rua kua hipa. I te whakawhänui i a ia, i uru atu a Aung ki te Kaupapa Kuiper a Amazon hei kaiwhakahaere mo te whakahaere kaupapa hangarau, i reira e whai ana ia ki te whakanui ake i te uru ipurangi aunui o te ao ma roto i te whatunga amiorangi i roto i te orbit whenua iti.

I te ahiahi o te hui Huihuinga, i whakanuia e te Whare Wananga a Robert Houle, he tohunga toi me te paetahi o McGill, me te taitara rangatira o te Doctor of Laws, honoris causa. Na te haerenga a Houle hei morehu kura noho i a ia ki te kimi whakamarietanga me te whakaputa i a ia ano ma te peita me te tuhi. I roto i nga tau e rima kua pahure ake nei, kua tipu ia ki tetahi o nga tangata rongonui o nga mahi toi o Kanata o naianei. Kua whakatapua e Houle tona oranga ki te tohe mo te whakanui i nga kaitoi Taketake me te whakatu i nga kaiarahi Iwi Taketake ki roto i nga umanga matauranga me nga tikanga. Otirā, ko ia te kaitiaki tuatahi mo nga mahi toi Taketake o naianei i te Whare Taonga Taonga o Kanata, ko ia hoki te ahorangi tuatahi mo nga Tikanga Taketake i te Kareti Toi me te Hoahoa o Ontario. He maha nga honore i whakawhiwhia e Houle ki nga mahi toi o Kanata, tae atu ki te Tohu Whakamaharatanga a Janet Braide mo te Kairangi i roto i nga hitori o nga mahi toi o Kanata, kua rua nga wa i toa ai ia.

I whakanuia e te Huihuinga o te Ngahuru 2023 nga whakatutukitanga a enei tangata whakamiharo kua turaki i nga rohe o te aoiao me nga mahi toi. Kare e kore ka whakahihiko a ratou koha i nga reanga kei te heke mai ki te eke ki nga taumata hou me te hanga taonga pumau mo ratou ake.

FAQ

He aha te honoris causa?

Ko te Honoris causa he kupu Latina hei tohu i te tohu honore i whakawhiwhia e tetahi whare wananga, whare wananga ranei me te kore e tutuki i te kaiwhiwhi nga whakaritenga o te matauranga.

Ko wai a MiMi Aung?

Ko MiMi Aung he kaiwhakangungu mokowhiti paionia nana i arahi te hanga me te rere o te waka rererangi tuatahi, ko "Ingenuity," ki te whakatutuki i te rere mana me te whakahaere i runga i tetahi atu aorangi.

Ko wai a Robert Houle?

He kaitoi a Robert Houle, he morehu kura noho, he tangata rongonui i roto i nga mahi toi o Kanata o naianei. E mohiotia ana ia mo tana kaha ki te tohe mo nga kaitoi tangata whenua me te kaiarahi i roto i nga whare matauranga me nga tikanga.