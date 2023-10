Ka Akohia e nga Kairangahau nga Whainga o nga Hanganga Ngaru Waa

Kua whakahaerehia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Tampere me te Whare Wananga o Eastern Finland tetahi rangahau mo nga miihini ngaru rereke-wa i roto i nga whakaahua. I whai ratou ki te tautuhi me pehea te paanga o te wa-rereketanga o nga paoho ki nga ahuatanga ngaru me te tirotiro i nga whakarereketanga i mahia ki te wharite ngaru paerewa ina kore te tere o te ngaru e mau tonu. I whakawhanakehia e te kapa he wharite ngaru whakatere e tohu ana mo nga huringa o te tere o te ngaru i roto i te waa.

I te timatanga, i raru nga kairangahau i te whakaotinga o te wharite, engari i mohio ratou he rite te whanonga o te otinga ki te ahua o nga ahuatanga relativistic. I kitea e ratou ko te tere tohutoro tonu, penei i te tere korehau o te marama, he mea tika ki te whakaputa otinga e rite ana ki te whanonga e tumanakohia ana. Na tenei rangahau i kitea te "pere o te wa," e whakatau ana i te ahunga o te waa i runga i nga ngaru tere. I kitea e nga kairangahau ko te wharite ngaru tere ka taea anake nga otinga e rere whakamua ana te wa, engari kaua e whakamuri.

I tua atu, i tirotirohia e te rangahau te tiaki i te kaha me te torohaki i nga ngaru tonu puta noa i nga hononga. Ko te tiaki i te torohaki i te marama kua waiho hei kaupapa tautohetohe e kiia nei ko te tautohetohe Abraham-Minkowski. Na roto i ta raatau rangahau, i whakatauhia e nga kaiputaiao ko nga paanga relativistic ka whai waahi ki te tiaki i te tere o nga ngaru. I kii ratou ko te pohehe o te kore-tiaki ki te whakahekenga roa na te tohanga o te wa e pa ana ki te ngaru i roto i tetahi momo papanga.

He whanui te whakamahinga o te wharite ngaru tere, ka taea te whakamahi i roto i te whakatauira wetewete o nga ngaru tonu, ahakoa i roto i nga rauemi rereke-wa. Ka taea e nga kairangahau te tuhura i nga ahuatanga o mua ka taea anake te whakaoti ma te tau. Ko tetahi o enei ahuatanga ko te karaihe wa poto, he matū whakapae e puhoi haere ai nga ngaru i te wa e kaha ana te kaha. Ko te ahua okawa o te kapa i whakaatu ko te huringa o te kaha i roto i enei keehi na te kopikopiko mokowā-waahi e pa ana ki te ngaru.

Ka whai hua tenei rangahau ki te ahu whakamua i te maaramatanga o nga momo paoho rerekee i te waa me o raatau paanga ki nga ahuatanga ngaru. Ka whakaatu hoki i nga ahuatanga taketake o te taiao, tae atu ki te ahunga o te waa me te pupuri i te torohaki o nga ngaru. Ko etahi atu rangahau i roto i tenei waahanga ka arahi ki nga mahi hou i roto i nga whakaahua whakaahua me tua atu.

Rauemi:

– Matias Koivurova, Charles W. Robson, and Marco Ornigotti. "Ko nga purongo rereke-wa, te hononga, me te pere o te wa." Optika. DOI: 10.1364/OPTICA.494630