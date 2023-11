Ko te kitenga whaipara tangata e whakaatu ana i mau huu nga tangata o nehera ki Awherika ki te Tonga

No tata nei nga tohunga whaipara tangata i kite i te whenua o Cape Coast o Awherika ki te Tonga e whakawero ana i to maatau mohiotanga ki nga ahunga whakamua hangarau o te tangata. Ko nga kitenga e kii ana tera pea i mau hu nga tangata onamata i te wa o te Waenga Kohatu, he wa e kiia ana ko te wa Mesolithic i nga wa o mua o Awherika. Ko tenei kitenga, i timata mai i te 75,000 me te 150,000 tau ki muri, e tohu ana i te mea he nui ake te uaua o te hinengaro o nga tangata o mua atu i nga whakaaro o mua.

Ko nga hu tuatahi e mohiotia ana, e ai ki nga kitenga whaipara tangata o mua, no te 6,000 tau noa iho ka kitea i etahi waahi o Uropi. I whakaarohia i mua ko nga tangata o Awherika ki te Tonga kaore i mau hu tae noa ki te 2,000 tau ki muri. Heoi, ko nga taunakitanga hou i te taha o Cape Coast o Awherika ki te Tonga e whakawero ana i tenei whakaaro. Ko nga parapara i roto i nga papaarangi kua kitea he aha nga tohunga e whakapono ana he tapuwae tangata e mau ana ki etahi ahua o te uhi huu kino.

E ai ki a Bernhard Zipfel, he kairangahau i te Whare Wananga o Witwatersrand, Johannesburg's Evolutionary Studies Institute, ko enei kitenga e tohu ana ko nga tangata onamata i waiho i o ratou tapuwae ki Te Tai Hauauru i te wa o te Waenga o te Kowhatu Waenga, ka mau etahi momo hu moata. Ko te whenua toka i te takutai moana me tiaki waewae kia kore ai nga whara ka mate.

Ko nga momo hu e mauhia ana e nga tangata o nehera kei te noho marama tonu na te ahua pirau o nga taonga i whakamahia. Kaore i rite ki nga taonga toi kohatu, ko nga hu i mahia mai i nga taonga pararopi ka tere te heke me te kore e ora mo nga mano tau. Heoi ano, kei te whakamahi nga kairangahau i nga parapara hei huarahi ki te ako i nga hu o o tatou tupuna o mua. Kei roto i nga parapara ko nga tohu i mahue mai i nga tapuwae o nehe, i nga tahanga tinana, me etahi atu taunakitanga e taea ai te whakaatu i nga whakaaro o te ao tawhito.

I runga i te ahua o nga parapara, e kii ana a Zipfel ko nga hu o mua he rite tonu ki te "plakkies" me nga huu. Ko nga ritenga i waenganui i nga parapara me nga hu e mau ana e te iwi San, nga tangata tawhito o Awherika ki te Tonga, e tautoko ana i tenei whakaaro.

Hei whai matauranga ake, i whakahaere a Zipfel me ona hoa mahi i nga whakamatautau e mau ana i nga tauira hou o nga momo hu tawhito i a ratou e hikoi ana i nga takutai kotahi i haereere ai enei tangata hu. Ko te whakatairite o nga parapara me nga ara hou i hangaia e nga whakaputanga i kitea nga hononga nui, na nga kairangahau ki te tautuhi kia toru nga waahi huarahi motuhake i hangaia e te tangata e mau huu tawhito.

Ahakoa kei te noho tonu etahi patai me etahi atu rangahau e hiahiatia ana, e whakapono ana a Zipfel me tana roopu ka whai hua a raatau kitenga i to maatau mohiotanga ki te wa i timata ai te tangata ki te mau hu. Ko enei kitenga e tino tohu ana ko te rohe o Awherika ki te tonga he waahi nui ki te whakawhanaketanga o nga pukenga mohio me te mahi i waenga i nga tangata o mua. Ko nga rangahau i whakahaerehia e Zipfel me ona hoa mahi e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te ahu whakamua hangarau o o tatou tupuna o mua me te whakamarama hou mo te uaua o o raatau pukenga hinengaro.

