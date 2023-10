Ko te Telescope Roma mokowhiti a NASA ki te Hurihuri i te Tirohanga o te Milky Way

Ko te Nancy Grace Roman Space Telescope a NASA e haere ake nei, kua whakaritea ki te whakarato i nga tirohanga kaore ano i kitea i mua ki te uho o te wheturangi Milky Way. Kua whakaritea mo te whakarewatanga i te tau 2027, ka whakamahia e tenei misioni te tikanga mo te microlensing ki te mataki i nga rau miriona whetu, tera pea ka puta nga kitenga whenua i roto i te arorangi rohe-wa.

Whakakapihia nga korero: Ko te whainga o te misioni ki te aro turuki i nga whetu mo nga korakora korero, e tohu ana i te noho mai o nga aorangi, nga whetu tawhiti, nga mea hukapapa kei waho o te punaha solar, tae atu ki nga kohao pango taratahi me etahi atu ahuatanga o te ao. Na roto i ana tirohanga, ko te Roman Space Telescope te whakapae ka whakatakoto he rekoata hou mo te tautuhi i te exoplanet tino rongonui, ka hurahia he tirohanga ki tetahi takiwa tupuni rereke ka noho hei kainga mo nga ao e kore e mohiotia.

E aro ana te arorangi rohe-wa ki te ako me pehea te hurihanga o te ao i roto i te waa, a, ka whai waahi nui te aro turuki a Roma mo te rangi mo te wa roa ki tenei mara. Ka uru atu te karu ki te whatunga o nga kaitirotiro puta noa i te ao, ka hopu tahi me te tātari i nga huringa o te ao. Ko te Rangahau Waa-Rohe o Galactic Bulge, na Romana i whakahaere, ka tino tirotiro i te Milky Way, ma te whakamahi i tona kaha infrared ki te kuhu i nga kapua puehu e arai ana i te tirohanga ki te rohe o waenganui o te tupuni.

Ko te Roman Space Telescope ka whakauruhia he tātari hou tata-infrared e taea ai e te kaitirotiro te kite i nga roangaru roa o te marama. Ko tenei whakanikotanga ka whakawhanuihia te whanuitanga o nga patai moorangi ka taea e te karu karu te whakautu, mai i te pito o to tatou punaha solar ki nga pito tawhiti o te ao.

Ko tetahi o nga tikanga matua e whakamahia ana e te Roman Space Telescope he microlensing. Ka puta tenei i te wa e noho tika ana tetahi mea ki te whetu papamuri, ka piko te rama mai i te whetu ki te taha o te ahanoa. Ka hangaia e enei kaupapa whakahiatotanga moroiti nga koikoi rangitahi i roto i te kanapa o te whetu, e tohu ana i te noho mai o tetahi mea wawao. Ma te aro turuki i nga ahuatanga penei i te pokapū o te Milky Way, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te tautuhi i nga mea kaore e kitea penei i nga aorangi, ahakoa kaore e taea e ratou te mataki tika.

Kei roto i te mahere rangahau ko te hopu whakaahua ia 15 meneti mo te rua marama, me te whakahoki ano i te tukanga e ono nga wa i roto i te misioni tuatahi e rima tau a te karu. Ko tenei kaupapa maataki nui e tika ana kia hurahia nga aorangi hou ki nga rohe kaore ano kia kitea i roto i to tatou tupuni.

Na tana hangarau hou me tana rautaki rangahau matawhānui, kua rite te Roman Space Telescope ki te huri i to maatau mohiotanga ki te Milky Way me te tino ahu whakamua i o maatau mohiotanga ki te ao ki tua atu.

FAQ

1. He aha te microlensing?

Ko te whakarorohikotanga moroiti he ahuatanga ka puta mai i te wa e noho ana tetahi mea, penei i te whetu, i te aorangi ranei, ki te whetu papamuri, ka huri te marama mai i te whetu papamuri ki te huri huri noa i te ahanoa wawao. Ma tenei ka puta te maramatanga rangitahi o te marama o te whetu o muri, e tohu ana i te noho o te ahanoa wawao.

2. Ka pehea te whakamahi a te Telescope mokowhiti a Roma i te moroiti?

Ka whakamahia e te Roman Space Telescope te miihini moroiti hei mataki i te pokapū o te wheturangi Milky Way. Ma te aro turuki i nga huringa kanapa o nga whetu papamuri, ka taea e te telescope te kite i te noho mai o nga mea kaore e kitea, penei i nga aorangi me nga kohao pango i te matua o te tupuni.

3. He aha te arorangi rohe-wa?

Ko te arorangi rohe-wa he peka o te arorangi e aro ana ki te ako me pehea te whakarereketanga o nga taonga me nga ahuatanga tiretiera i roto i te waa. Ma te titiro me te wetewete i enei huringa, ka taea e nga kaiputaiao te mohio ki nga mahi me nga hihiko o te ao.

4. He aha te Galactic Bulge Time-Domain Survey?

Ko te Galactic Bulge Time-Domain Survey he kaupapa tirotiro motuhake i whakahaerehia e te Roman Space Telescope. Ko te whai ki te ako i te pokapu o te Waea Milky Way ma te whakamahi i te tirohanga infrared o te karu, kia kite nga kaiputaiao i roto i nga kapua o te puehu e whakapouri ana i te tirohanga o tenei rohe. Ka whakaratohia e tenei rangahau nga korero nui mo te hihiri me nga ahuatanga o te rohe o te puku o te tupuni.

5. Ko ahea te whakarewatanga o te Whakaata Whakaata Roma?

Ko te whakarewatanga o te Roman Space Telescope kua whakamaheretia mo te tau 2027. Ka tukuna, ka timata te karu i tana misioni tuatahi mo te rima tau, i te waa ka huri i to maatau mohio ki te Milky Way me te whai waahi nui ki te waahi o te aorangi.