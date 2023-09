Ko te Maatauranga Hou e whakaatu ana i te otinga pea mo te moroiti i runga i te teihana mokowhiti o te ao

He rangahau tata nei i whakahaeretia i runga i te International Space Station (ISS) kua kitea he otinga pea mo te raru e haere tonu ana o te mate moroiti. Ko nga moroiti, e mauria ana e nga kairangi me nga uta ki te ISS, ka taea te hanga i nga rua moe moe e kiia nei ko nga kiriata koiora. Ko enei kiriata koiora he whakatuma mo te hauora o te hunga hikoi, a, ka kino pea nga taputapu o te teihana. Heoi, ko te maimoatanga e pa ana ki te hinu whakahinuhinu-a-siliconi kua kitea nga hua pai hei aukati i te hanga kiriata koiora.

Ko nga kiriata koiora he matrices matatini o nga pūtau i hangaia e te moroiti, a ka kitea i runga i nga momo mata o te ISS, tae atu ki nga kakahu mokowhiti me nga punaha wai. Ahakoa ko etahi moroiti kaore he kino, he painga ranei, ka taea e nga mea kino te karo atu i te punaha arai o te tinana, ka kino te kiko. Ko enei moroiti kino ka tiakina e nga kiriata koiora ka hangaia e ratou, ka noho mokemoke me te karo i te kitenga.

I whakamatauria tuatahitia te maimoatanga hinu whakahinuhinu i runga i te silicon i runga i te whenua me te whai hua ki te aukati i te hanga kiriata koiora. I roto i te whakamatautauranga ISS, i tukinotia e nga Kairangirangi nga taonga o te mata me te whakahinuhinu me te whakaatu ki tetahi huakita e kiia nei ko Pseudomonas aeruginosa. I muri i nga ra e toru o te hekitanga i runga i te teihana, i kitea e nga whakamatautau i aukati te hinu whakahinuhinu i nga huakita kia kore e kohia ki runga i nga mata.

He mea nui tenei kitenga mo nga miihana mokowhiti mo te wa roa ki te marama me Mars, kaore e taea te tango i nga waahanga e manawapa ana, te hokinga mai ranei ki te whenua. Ko te rapu rongoa hei whakaiti i te mate moroiti he mea nui mo te pupuri i te hauora o te kairangi me te whakarite i te mahi o nga taputapu.

I tua atu i ana tono ki te waahi, ka whai paanga ano tenei rangahau mo te pupuri i nga taputapu rongoa kia ma me te whakaiti i te waikura e peia ana e te moroiti i roto i nga umanga penei i te mahi hinu me te hau. Ko te aukati i te hanga kiriata koiora ka awhina i te whakaiti i nga tupono o te kore o nga taputapu me nga pakaru hinu kino.

I whakaputaina tenei rangahau i roto i te hautaka npj Microgravity i te Akuhata 16, 2021.

Rauemi:

– Tuhinga puna: Puna kore hono

– Whakamāramatanga o te kiriata koiora: “Ko te kiriata koiora he paparanga o te microorganisms, tae atu ki te huakita, e piri ana ki te mata me te whakaputa i te kopu whakamarumaru e kiia nei he matū polymeric extracellular (EPS).” (Pūtake: Study.com)

– Te whakamāramatanga o te moroiti: “Ko nga moroiti he moroiti, penei i te huakita, te wheori, te harore, me te protozoa, he iti rawa kia kitea e te kanohi tahanga.” (Source: News-Medical.net)