Te Maramatanga ki te Whakatikatika Lysosome: Te Whakakitenga i nga Kaitakaro Matua mo te Whakakore i te Tawhito

Ko te koroheketanga he tukanga uaua e pa ana ki nga rauropi i te taumata pūkoro. Ka whakaara ake nga patai mo nga tikanga e taea ai e nga pūtau te ora i te kino o roto me waho. Ko tetahi hanganga pūtau tino nui, ko te lysosome, he kawenga mo te whakaheke i nga waahanga pūkoro kua pakaru me nga tukumate, me te pupuri i te pumau i roto i nga pūtau me nga kopa. Engari ka taea te whakatika nga lysosomes? A, ki te pera, me pehea?

I roto i te rangahau tata nei i whakaputaina i roto i nga EMBO Reports, kua whakamarama nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Osaka me te Whare Wananga Hauora o Nara mo te whakatikatika i nga lysosomes kua pakaru e te tukanga e kiia nei ko te microautophagy. I tua atu, kua tautuhia e ratou e rua nga kaiwhakahaere matua mo tenei tukanga whakatikatika.

Ko te Microautophagy tetahi o nga momo matua e toru o te autophagy—he tukanga kua whakaritea hei wawahi i nga waahanga pūkoro koretake, koretake ranei. Ahakoa te whakaaro ka uru te microautophagy ki te whakamarumaru i te kino o te lysosomal, he maha nga korero mo tenei mahi kaore i te mohiotia.

Hei wetewete i tetahi kaiwhakahaere hou mo te urupare kino o te lysosomal, i rukuhia e nga kairangahau te ara Hippo—he ara tohu e whakahaere ana i nga momo momo mahi pūkoro, tae atu ki te tipu o te pūkoro. Na roto i ta raatau tirotirohanga, i kitea e ratau he pūmua e kiia nei ko te serine-threonine kinase 38 (STK38) he mea nui mo te urupare kino lysosomal.

Ko nga rangahau ano i kitea e mahi tahi ana a STK38 me te matatini whakarōpū endosomal e hiahiatia ana mo nga miihini kawe (ESCRT)—he kaitoro mohio kua mohiohia ki te whakatikatika lysosomal. Ka tango a STK38 i tetahi pūmua e kiia ana ko te puteina vacuolar te tohatoha 4 (VPS4) ki nga lysosomes kua pakaru, he mea tino nui mo te wetewete i nga miihini ESCRT i te waa o te whakatikatika. I kitea ano e nga kairangahau ko tenei tikanga whakatikatika he mea takawaenga e te microautophagy.

I tua atu, i kitea e te rangahau te hiranga o te lipidation kore-kanoni o te roopu-iti o nga ngota ngota 8 (ATG8) e pa ana ki te autophagy e kiia nei ko te gamma-aminobutyric acid receptor-associated proteins (GABARAPs) i roto i te tukanga whakatikatika. Ko te Lipidation e pa ana ki te whakarereketanga o nga ATG8 me nga toronga lipid, he mahinga taketake i roto i te autophagy. Ko te lipidation kore-kanoni ka uru ki te lipiding ATG8s ki nga endolysosomes membrane kotahi hei utu mo nga phagophores membrane-rua e kitea ana i roto i te lipidation canonical.

I whakaatuhia e nga kairangahau he mea nui nga GABARAP mo te taahiraa tuatahi o te whakatikatika lysosomal, e uru ana ki te whakauru i nga miihini ESCRT ki nga lysosomes kua pakaru.

I tua atu, ko te whakahekenga o STK38 me GABARAPs, nga kaiwhakahaere o te microautophagy, i whakaatuhia ki te whakanui ake i te nui o nga pūtau tawhito me te whakapoto i te oranga o te tauira rauropi C. elegans. Ko enei kitenga e whakaatu ana i nga mahi a STK38 me GABARAP kua tiakina ki te pupuri i te pono o te lysosomal, ki te whakatairanga i te mahi aa-rorohiko hauora, me te aukati i te koroheketanga o te pūtau me te koroheketanga rauropi.

Ko tenei maaramatanga matawhānui mo te tukanga whakatikatika lysosomal e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te whakatairanga i te koroheketanga hauora me te tuku whakaaro nui mo nga mahi rongoa mo nga mate e pa ana ki te tau.

FAQ

Q: He aha nga lysosomes?

A: Ko nga Lysosomes he hanganga pūtau te kawenga mo te pakaru me te keri i nga waahanga pūtau me nga tukumate kua pakaru.

Q: He aha te microautophagy?

A: Ko te Microautophagy he tukanga kua whakaritea e pakaruhia ai nga waahanga pūkoro koretake, koretake ranei.

Q: He aha te STK38?

A: Ko te STK38 he pūmua e whai waahi nui ana ki te whakatikatika i nga lysosomes kua pakaru me te whakauru i nga miihini ESCRT.

Q: He aha te miihini ESCRT?

A: Ko te matatini whakarōpū endosomal e hiahiatia ana mo te kawe (ESCRT) mihini he matatini pūmua e uru ana ki nga momo tukanga pūkoro, tae atu ki te whakatikatika lysosomal.

Q: He aha te hiranga o GABARAPs?

A: Ko nga GABARAPs he roopu iti o te pūmua 8 (ATG8) e pa ana ki te autophagy he mea nui mo te whakauru tuatahi o nga miihini ESCRT i te wa o te whakatikatika lysosomal.

P: He pehea te paanga o te whakatikatika lysosomal ki te koroheketanga?

A: Ko te ngoikoretanga me te kino o te Lysosomal kua honoa ki te tere o te koroheketanga me te wa poto. Ko te mohio me te whakatairanga i nga tikanga whakatikatika lysosomal ka whai waahi ki te koroheketanga hauora me te awhina pea ki te rongoa i nga mate e pa ana ki te pakeke.

P: He aha te tauira rauropi i whakamahia i roto i tenei rangahau?

A: I whakamahia e nga kairangahau te C. elegans, he rauropi e akohia ana i roto i te rangahau koiora, ki te tirotiro i nga paanga o te STK38 me te whakahekenga GABARAP i runga i te reanga me te roa o te oranga.