Te Whakaiti i nga Putanga Methane i roto i te Ahumahi: He Paanga ki te Ahuwhenua Toimau

I te hui 'Agriculture and Climate Change: Science into Action', Teagasc Tumuaki Rangahau Kaiputaiao, Ahorangi Sinead Waters, i whakapuaki i nga rangahau pakaru whenua hei wahanga o te kaupapa 'Meth-Abate'. I roto i te ngana ki te whawhai i te taumata ohorere o te tukunga hau kati, ina koa te mewaro, i hangaia e te umanga ahuwhenua Irish, kua mahi a Prof Waters me tana roopu ki nga hangarau hou kua rite ki te paamu.

Ko nga raraunga o tata nei mai i te Tari Tiaki Taiao (EPA) i whakaatu ko te 72% o nga tukunga agri-GHG o Irish ka kiia ko te mewaro. No reira, kua kaha te umanga ki te rapu tikanga whai hua hei whakaiti i enei tukunga.

Ko te kaupapa 'Meth-Abate' kua aro ki te whakawhanaketanga o te aukati methane oxidizing, he momo hua i hangaia e GlasPort Bio i Galway. Kua whakamatauria he haumaru mo te kai, he maha nga whakamatautauranga o enei puhui-a-waikawa, e whakaatu ana i to raatau kaha ki te whakaheke i nga tukunga mewaro mai i te FERMENTATION RUMINA.

Ko te hua tino pai ka puta mai i enei rangahau ko RumenGlas, e whakamahi ana i te konupūmā peroxide hei whakauru matua. I whakanuia e Ahorangi Waters tona whai huatanga o te utu, e kii ana ka tae noa ki te 0.9-13c mo ia upoko ia ra. I kite te kapa i te hekenga nui o te tukunga methane, me te 17% te heke o te horopeta iti me te 28% te whakahekenga o te horopeta teitei ka whakaritea ki te roopu whakahaere.

I tua atu i o raatau taonga whakaheke methane, ka whakaatu ano enei aukati i nga painga mahi ma te huri i te hauwai ki roto i nga waikawa ngako. He tirohanga whakahihiri tenei kitenga mo nga kaiahuwhenua kararehe, na te mea ko te pai ake o nga mahi ka taea te utu mo te whakauru i te taapiri kai ki roto i a raatau mahi.

Hei whakarite kia tutuki nga ture haumaru, ka arotakehia te hua RumenGlas e te European Food Safety Authority (EFSA) i te timatanga o te tau 2024. Ina whakaaetia, ka tukuna he otinga whaiwari me te whai hua mo nga kaiahuwhenua, na te mea ka taea te whakahaere i roto i te ahua pellet.

I tua atu i nga mahi auaha i mahia e Teagasc, ko etahi atu tohunga o te huihuinga i whakanui i te hiranga o te whakaheke i nga tukunga methane i roto i nga mahi ahuwhenua. Na roto i te ahunga whakamua i roto i nga tikanga whakatipu me te tarai i nga ahuatanga e pa ana ki te pakeke, e kiia ana ka taea te whakaheke i nga tukunga mewaro mai i nga kau ma te 25% hei te tau 2050.

He mea nui ki te mohio ko tetahi puna tukunga mewaro, ahakoa te maha o nga kararehe me o raatau takoha ki te whakamahana o te ao, ka whai waahi nui ki te huringa o te rangi. Ma te whakatinana i nga rautaki me nga hangarau whai hua penei i a RumenGlas, ka taea e nga kaiahuwhenua te tino rerekee ki te whakaiti i te paanga o te taiao o a raatau mahi, i te mutunga ka arahi atu ki te oranga tonutanga mo te ahuwhenua.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha nga tukunga hau kati?

Ko nga tukunga hau kakariki (GHG) e pa ana ki te tuku haurehu ki roto i te hau o te Ao e whai hua ana ki te paanga kati. Ka mauhia e enei hau te wera ka puta te whakamahana o te ao me te huringa o te rangi. Ko nga GHG tuatahi ko te hauhau waro (CO2), te mewaro (CH4), te waikura hauota (N2O), me nga hau fluorinated.

2. He aha te take he mea nui te whakaheke methane i roto i nga mahi ahuwhenua?

Ko te Mewaro he hau kati kati he nui ake te kaha whakamahana o te ao ki te waro hauhauora. I roto i te rängai ahuwhenua, ko te tukunga mewaro i ahu mai i nga kararehe, otira nga kararehe rumina penei i te kau. Ko te whakaheke i nga tukunga mewaro i roto i nga mahi ahuwhenua he mea nui mo te whakaiti i te huringa o te rangi me te whakatutuki i te oranga tonutanga o te ahuwhenua.

3. He aha te kaupapa 'Meth-Abate'?

Ko te kaupapa 'Meth-Abate' he kaupapa rangahau i mahia e Teagasc, te mana whakahaere ahuwhenua me te whakawhanake kai o Ireland. Ko te whainga o te kaupapa ki te whakawhanake i nga hangarau kua rite ki te paamu me nga otinga hou hei whakaiti i te tukunga mewaro mai i nga mahi ahuwhenua kararehe. Ko tana whainga tuatahi ko te tautuhi i nga tikanga whai hua hei whakaiti i te paanga o te taiao o te ahuwhenua me te pupuri i nga tikanga whakangao toimau.

4. He aha te RumenGlas me pehea te mahi?

He hua a RumenGlas i hangaia e GlasPort Bio i Galway hei wahanga o te kaupapa 'Meth-Abate'. He aukati mewaro whakahaora e whakamahi ana i te konupūmā peroxide hei pūhui kaha. Ka mahi a RumenGlas hei totohu hauwai, ka huri i te hauwai ki roto i nga waikawa ngako wariu, na reira ka whakaiti i te tukunga mewaro mai i te FERMENTATION ruminant. Ka tukuna i roto i te ahua pellet, he pai mo nga kaiahuwhenua ki te whakauru ki roto i nga kai kararehe.

5. He aha nga painga o te whakamahi i te RumenGlas?

I tua atu i ona taonga whakaheke methane, ka whakaatu a RumenGlas i nga painga mahi mo nga kararehe. Ma te huri i te hauwai ki roto i nga waikawa ngako wariu, ka pai ake te mahi a te kararehe, ka piki ake te hua. Ka taea e tenei whakapai ake i te mahi te whakaheke i te utu mo te whakauru i te RumenGlas ki roto i te whangai, ka waiho hei otinga ohaoha mo nga kaiahuwhenua.

