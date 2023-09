Ka Kitea e NASA nga Maota "Waowao" i roto i te Huringa o Exoplanet K2-18 b

Kua panuitia e te NASA ko nga raraunga mai i te James Webb Space Telescope kua whakaatu i te aroaro o nga ngota "carbon-bearing" ki te hau o exoplanet K2-18 b. Tata ki te 120 tau marama te tawhiti i roto i te waahi noho o tana whetu rangatira, ka taapiri atu tenei kitenga ki nga kitenga o mua i mahia e te Hubble Space Telescope e tohu ana te noho mai o te hau hauwai me te mata o te moana kua taupokina e te wai i runga K2-18 b.

Ko K2-18 b, i kitea i te tau 2015 e te Kepler Space Telescope, ka huri i tana whetu papaka whero ia 33 ra i te tawhiti o te 13 miriona maero. Ahakoa he kotahi hautoru te tawhiti o te tawhiti i waenga i a Mercury me te Ra i roto i to tatou punaha solar, na te mea he iti ake nga whetu papaka whero me te makariri ka taea te noho a K2-18 b ki roto i te rohe noho e noho ai te wai wai.

Hei "Neptune paku," ko te K2-18 b he 8.6 nga wa nui atu i te whenua. Karekau tenei momo exoplanet i roto i to tatou punaha solar, he iti noa te mohio o nga kaitoro arorangi ki o ratau hau. Heoi, e whakapono ana a NASA ko enei ao "Hycean", penei i te K2-18 b, e tuku ana i nga taiao pai mo te noho ora.

Ko nga kitenga tata i mahia e te karu a Webb e whakaatu ana i te noho mai o te mewaro me te hauhā i roto i te hau o K2-18 b. I tua atu, ko te koretake o te haukini me te kitea pea o te dimethyl sulfide e tohu ana te ahua o nga moana wai kei raro i te hauwai hauwai o te ao.

Ahakoa he mea nui te nui o enei ngota ngota, e kii ana a NASA kare e kii i te kaha o te ao ki te tautoko i te oranga. He nui ake te radius K2-18 b i a Papatūānuku, ā, he wera rawa pea tōna moana, kāre he wai. Ko etahi atu tirohanga mo te exoplanet e tika ana kia kohia etahi atu raraunga me te maarama ake ki tona hanganga me te noho.

Kare e taea e te telescope Webb te kite tika i te K2-18 b na te kanapa o tana whetu manaaki. Engari, ka whakawhirinaki nga kaitirotiro arorangi ki te huarahi whakawhiti, ma reira ka kite ratou i te iti o te ataruatanga o te kanapa o te whetu i te wa e haere ana te aorangi ki mua. Ma tenei tikanga ka taea te tātari i te marama e haere ana i roto i te hau o te exoplanet, e whakaatu ana i nga mohiotanga ki tona hanganga.

Ko te korero a NASA ko tenei kitenga he timatanga noa iho, na te mea he maha atu nga kitenga mo nga exoplanets-rohe noho-noho kei te heke mai. Ko te tumanako a te tari ka puta mai i nga tirohanga a Webb a meake nei he maha nga korero mo nga exoplanets me o raatau kaha ki te tautoko i te oranga.

