Ko nga Whakakitenga Hou Wero i te Maramatanga Tikanga mo te Hunga o Venus

I nga tau tata nei, kua mohiotia a Venus mo tona ahua kino me te kore manaaki. Heoi ano, e rua nga roopu putaiao motuhake kua kitea nga kitenga o te whenua ka huri pea i to maatau whakaaro ki nga ahuatanga o te ao o te ao.

Ko tetahi roopu o nga kaiputaiao o te ao i whakatakoto he ariā ko nga uira kanapa e kitea ana i roto i te hau o Venus ka puta mai i nga meteors. Na tenei ariā i puta te hiahia mo nga mea e tupu ana i runga i a Venus me te whakawero i te whakapono tikanga e pa ana nga uira ki nga awha uira.

I te tau 2021, i te wa e rere tata ana ki te taha o Venus i te po, ka kitea e te Parker Solar Probe nga ngaru irirangi e kiia nei he "ngaru whistler." Ko enei ngaru, e tere huri ana i te auau, ka kitea e heke whakararo ana ki Venus, he rereke ki nga mea e tumanakohia ana mena na te uira.

Ko Harriet George me tana roopu i te Whare Wananga o Colorado Boulder i kite tetahi ahuatanga whakamere o enei ngaru whiowhio Venusian. Ko ta ratou whakaaro ko nga raruraru i roto i nga papa autō ngoikore o Venus, kaua ko te uira, ka taea te hanga i enei ngaru. I te neke haere me te hono ano nga raina papa autō, ka puta te nui o te kaha, ka puta pea nga ngaru whistler kua kitea.

Kua honoa nga hononga aukume ki nga ahuatanga rereke i etahi atu taiao, penei i te whakatere i te hau o te ra me te whakaohooho i nga aurora ki runga i te whenua. Ko nga ahuatanga o enei hononga autō e hono ana ki te kaha ki te hanga ngaru whistler ki Venus, e ai ki nga kairangahau.

Ko enei kitenga he mea uaua ki te maarama ki nga tikanga o te rangi o Venus. Ahakoa e whakapaetia ana te whakaaro mo nga tupuhi uira i Venus, kua hohonu ake te mea ngaro e karapoti ana i te puna me te ahua o ana ngaru whiowhio. Na tenei i whakaohooho te hiahia o nga kaiputaiao o te ao me nga kaitirotiro arorangi, e hikaka ana ki te torotoro haere i tenei hoa tata tiretiera.

