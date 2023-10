Te Paanga o Nga Waka Mokowhiti ki runga i te Hunga o Runga o Te Ao I Whakaatuhia e nga Kairangataiao

Kua kitea e nga kaiputaiao ko nga otaota mai i nga takirirangi me nga waka mokowhiti ka waiho i te hau o runga o te whenua ka whai paanga pumau ki te rangi. He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i nga Proceedings of the National Academy of Sciences i kitea te nui o te konumohe me nga konganuku o waho i te papa o te Ao. I taea e te roopu o nga kairangahau te tautuhi i enei konganuku onge i ahu mai i nga waka mokowhiti e wera ana i te wa o te urunga mai ano. Ko tenei kitenga ka ara ake nga awangawanga mo te paanga o te ahumahi mokowhiti ki te hau o runga o te whenua.

Ko te rangahau ko te whakahaere i tetahi rererangi rangahau motuhake me te taputapu tairongo hei kohi aerosol i te hau. Ko nga raraunga i kohia i tohu he neke atu i te 20 nga huānga, tae atu ki te lithium, te konumohe, te parahi, me te mata, kei roto i nga owehenga e rite ana ki era i whakamahia i roto i nga waka mokowhiti. I kitea enei konganuku i roto i te 10% o nga matūriki waikawa sulfuric, he mea nui hei tiaki me te aukati i te paparanga ozone.

Ko te piki haere o nga whakarewanga takirirangi e whai waahi ana ki te whakaemi o enei matūriki konganuku i roto i te stratosphere. I te tau 2022, he 180 nga rekoata o te whakarewanga roketi, a, ko te whakapae ka piki ake tenei nama i te mea kei te haere tonu te umanga mokowhiti ki te whakarewa i etahi atu amiorangi me nga waka mokowhiti. I whakanuia e nga kairangahau te hiahia ki te mohio ki te paanga o te rerenga mokowhiti a te tangata ki runga i te ao, otira ki te paparanga ozone, e whai waahi nui ana ki te tango i nga hihi kino mai i te Ra.

Ko nga kitenga o te rangahau e whakaatu ana i te tere o te ako me te mohio ki nga huringa e puta ana i te hau o te Ao. Ko te paanga o nga mahi a te tangata me nga mahi mokowhiti ka nui ake pea i nga whakaaro o mua. He mea nui ki te whakaraupapa i te rangahau i runga i to maatau ao kia pai ake te maarama me te whakaiti i nga hua ka puta mai i te torotoro mokowhiti.

