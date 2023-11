Te Rau Tio Antarctica Rere: Te Maramatanga ki te Mahi o te Whakareretanga o te Matariki

Kei waenganui i te whenua tio o Antarctica e takoto ana te rau hukapapa o Antarctica, he waahanga nui o te punaha huarere o to tatou ao. Ko tenei rau hukapapa nui ehara i te whakaata noa i te ra o te ra, e awhina ana ki te whakamatao i te whenua, engari kei te rongoa hoki i te 70 paiheneti o te wai maori o te ao. Heoi, he rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kaiputaiao mai i te Scripps Institution of Oceanography i te Whare Wananga o California, San Diego (UCSD), kua whakamarama i tetahi ahuatanga e pa ana ki nga taumata o te moana o te ao.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te pukapuka Science Advances, e whakaatu ana i te mea ka rewa te wai i raro i nga hukapapa, ka rere ki te moana, ka tere ake te rewa o te hukapapa. Ko nga kaiputaiao e kii ana i tenei tukanga ko te whakahekenga o te hukapapa. I mua, ko nga matapaetanga nui mo te pikinga o te taumata o te moana, penei i ta te Paepae Waenganui mo te Huringa Hurirangi, kaore i whakaaro ki te mate huka atu i puta mai i te rerenga o te hukapapa.

E ai ki a Tyler Pelle, te kaituhi matua o te rangahau, he mea tino nui nga matapae tika mo te pikinga o te taumata o te moana mo te oranga o nga hapori takutai moana. Ko nga whakatau tata o naianei kei te whakaiti i te reiti o te pikinga o te taumata o te moana puta noa i te ao, ka pa he kino ki nga miriona taangata e noho ana ki nga rohe takutai iti. I whakanuia e Pelle te hiahia ki te whakauru i te rere o te kirikiri ki roto i nga mahi whakatauira kia tika ake nga matapae.

I arotahi te rangahau ki nga hukapapa e rua ki te Rawhiti o Antarctic: Denman me Scott. Ko enei hukapapa, kei te taha o tetahi ki tetahi i runga ake o te awaawa whenua me te hohonu o te rua maero neke atu i te rua maero, ka kaha ake te taumata o te moana ki te tata ki te rima putu. Ma te whakamahi i nga ahuatanga rerekee, ka whakahaerehia e nga kairangahau nga whakatairite mo te hekenga o te hukapapa puta noa i te tau 2300. I te wa i uruhia ai te rerenga o raro, ka tohu te tauira ka eke nga hukapapa e rua ki te pikitanga o te awaawa 25 tau i mua atu i te whakaaro o mua.

Ko Jamin Greenbaum, he kaituhi o te rangahau, i kii ko te rangahau he whakaohooho mo te hapori whakatauira. Ko te kore e whai whakaaro mo te whakahekenga o te hukapapa iti ka whakararu i te tika o nga matapae. I tua atu, e whakaatu ana te rangahau i te mahi nui a te tangata ki te whakaiti i te pikinga o te taumata o te moana ma te aukati i nga tuku hau kati kati. Ahakoa he mea nui te rere o te hukapapa, ko te mutunga ko nga mahi a te tangata te mea nui hei karo i tetahi ahuatanga o te ra mamingatia.

Ka toro atu nga paanga ki tua atu i nga hukapapa o Denman me Scott. Kua kitea te wai rewa raro i raro i nga momo kōpaka o Antarctic, penei i Thwaites, Pine Island, me Totten. Me rangahau ano kia mohio ai koe ki te nui o te paheketanga o te rerenga o raro o te hukapapa ki enei hukapapa me te pikinga o te taumata o te moana.

Na roto i te whakamarama i te mahi o te rere o te hukapapa o Antarctica, ka noho tenei rangahau hei whakamaumaharatanga mo te hiahia tere ki te whakatika i te huringa o te rangi. Ko nga matapae a meake nei me te noho rite o te hapori takutai kei runga i te maaramatanga tika mo te pikinga o te moana. Ma te whai whakaaro ki nga mea katoa, tae atu ki te paanga o te rerenga o te hukapapa, ka pai ake te whakatere i te huarahi ki te tauwhiro a meake nei.

FAQ

He aha te rerenga subglacial?

Ko te tukunga o te hukapapa e tohu ana ki te rewa o te wai i raro i te hukapapa ka rere ki waho ki te moana. He take nui tenei e whakatere ai i te rewa o nga hukapapa me te whai waahi ki te piki o te taumata o te moana.

He aha te take he mea nui te matapae pikinga o te moana?

He mea tino nui nga matapae pikinga o te moana mo te oranga o nga hapori takutai moana. E hia miriona nga tangata e noho ana ki nga rohe takutai iti, a ka awhina nga matapae tika ki te whakarite i enei hapori mo nga paanga o te pikinga o te moana.

He aha nga paanga o te rerenga o te hukapapa ki te pikinga o te taumata o te moana?

E ai ki te rangahau ko nga matapaetanga o naianei mo te pikinga o te taumata o te moana kei te whakaiti i te reiti na te nui o te mate huka i puta mai i te rerenga o te hukapapa. Ko te whakauru i tenei tukanga ki roto i nga tauira ka awhina i nga matapae tika ake me te mohio ki te nui o te paanga ki nga hukapapa huri noa.

He aha te mahi a te haurehu kati i te pikinga o te taumata o te moana?

Ko te rangahau ko nga mahi a te tangata, inaa ko te whakaheke i nga tukunga hau kati, ka whai waahi nui ki te whakaiti i te pikinga o te moana. Ahakoa he mea nui te tukunga o te hukapapa, he mea nui te aukati i nga tukunga ki te karo i tetahi ahuatanga o te ra mamingatia.

Rauemi:

