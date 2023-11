Te Ruku ki te Mana o te Marara X-ray: Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o nga Rawa

By

Ko nga kaiputaiao o te SLAC National Accelerator Laboratory kua oti te whakamohoatanga nui ki te Linac Coherent Light Source (LCLS), te taiaho hiko X-ray tuatahi o te ao (XFEL). Ma tenei whakamohoatanga ka 10,000 nga wa e marama ake ai te kurupae XFEL me te 8,000 nga wa ka nui ake nga pupuhi mo ia hekona, e taea ai te rangahau whenua i roto i nga momo puiao.

Ki te tino whakamahi i nga kaha whakarei ake o LCLS, kua whakawhanakehia nga taputapu me nga tikanga putaiao. E rua nga taputapu rongonui, te chemRIXS me te qRIXS, e whakamahi ana i te tikanga e kiia nei ko te marara X-ray te resonant inelastic (RIXS) ki te tirotiro i nga ahuatanga o nga rawa. Ma te whakamararatanga i nga putere hihi-X mai i tetahi rawa, ka peia nga irahiko i roto i nga ngota ki roto i nga ahuatanga kaha ake. I te taunga o enei irahiko ki raro, ka tuku marama, ka taea e nga kairangahau te tātari i nga ahuatanga o nga rawa i roto i nga korero pai.

Ko tenei tikanga o te RIXS kua tere whakamua, e whakarato ana i nga whakaaro nui ki te whanonga rawa e kore e taea te whiwhi ma etahi atu tikanga. Na te whakamohoatanga o te LCLS, ka taea e RIXS te hopu i te huringa hihiri o nga rawa i roto i te waa. Ka taea e nga kairangahau te mataki i te hononga i waenga i te utu hiko, te miro, te wiri ngota, me nga taunekeneke, ka puta katoa i runga i nga waa tere tere. Ko tenei kaha whakarereke ka taea e te pikinga o te kanapa o te LCLS-II.

Ko tetahi tono whakahihiri o te RIXS ko te ako mo te punaha whakaahua II (PS-II), he matatini pūmua e uru ana ki te photosynthesis. Ko nga waahi whakawhiti me te rere o te utu hiko i te wa o te mahi wehewehe wai o PS-II ka taea te tirotiro ma te whakamahi i te chemRIXS. Ka taea e tenei rangahau te whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga punaha whakaahua whakaahua hangai me te pai ake.

I te qRIXS, ka aro nga kaiputaiao ki te wetewete i nga ahuatanga o nga rawa quantum e whakaatu ana i nga ahuatanga whakahihiri penei i te superconductivity i te pāmahana-rūma. Ko nga waikura konukura, e kiia nei ko te kapu, he mea tino pai na te kaha ki te kawe i te iahiko hiko me te kore parenga i nga wera ohorere. Ma te ako i nga ngaru kiato utu me o raatau whakawhitinga, e whai ana nga kairangahau ki te whakamarama i nga tikanga e pa ana ki te superconductivity teitei.

Ko tetahi atu taputapu, ko te Time-resolved Atomic, Molecular and Optical Science (TMO), ka taea e nga kaiputaiao te ine i nga putere hihi X-poto poto e mau ana mo nga attohekona noa. Ko tenei tikanga o mua, ko te whakaingoatanga X-ray laser-enhanced attosecond pulse generation (XLEAP), e tuku ana i nga tirohanga tino tika ki te hihiko o nga tukanga ngota me te ngota.

Ma enei taputapu me enei tikanga, ka taea e nga kairangahau o LCLS te wetewete i nga mea ngaro o nga rawa, te turaki i nga rohe o te maaramatanga putaiao i roto i nga waahi o te ahupūngao, te matū, me te koiora.

FAQ

He aha te kaupapa o te whakahoutanga a LCLS?

Ko te whakamohoatanga o te Linac Coherent Light Source (LCLS) e whai ana ki te whakanui ake i te kanapa me te tere tere o te X-ray free-electron laser (XFEL), e taea ai te rangahau whenua i roto i nga momo mara putaiao.

He aha te marara X-ray whakarara (RIXS)?

Ko te whakamararatanga hihi-a-rorohiko (RIXS) he tikanga e whakamararatia ana nga patere hihi-X mai i tetahi rawa, ka turaki i nga irahiko ki roto i ona ngota ki roto i nga ahuatanga kaha ake. Ma te ine i te marama ka puta i te wa e tau ana nga irahiko ki raro, ka taea e nga kairangahau te mohio ki nga ahuatanga o nga rawa.

He aha ta RIXS e whakaatu ana kaore e taea e etahi atu tikanga?

Ka taea e RIXS te tuku korero nui mo te whanonga o nga rawa kaore e taea te uru atu ma etahi atu tikanga. Ka taea e nga kairangahau te hopu i nga huringa hihiri i roto i te waa, te mataki i te rere o te hiko i roto i nga rawa, me te ako i te hononga i waenga i te utu hiko, te miro, te wiri ngota, me te taunekeneke.

He aha te hiranga o te ako i te punaha whakaahua II (PS-II) ma te whakamahi i te chemRIXS?

Ko te whakatewhatewha i te PS-II ma te whakamahi i te chemRIXS ka awhina nga kaiputaiao ki te mohio ki nga wa whakawhiti me te rere o te utu hiko i te wa o te wehenga wai o te photosynthesis. Ka taea e tenei matauranga te whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga punaha whakaahua hangahanga hangai pai ake e whakaputa ana i te kaha whakahou.

He aha nga rauemi quantum, he aha te mea nui?

Ko nga taonga quantum e whakaatu ana i nga ahuatanga ahurei me nga ahuatanga i te tauine ngota, e tuku ana i nga pakaruhanga i roto i nga momo tono hangarau. Ma te ako i enei rawa, penei i nga waikura parahi (cuprates), ka taea e koe te whakaatu i nga whakaaro mo te superconductivity o te pāmahana rūma me te ahu whakamua i to maatau mohio ki nga superconductors teitei.

He aha te mea ka taea e te taputapu Time-resolved Atomic, Molecular and Optical Science (TMO)?

Ma te taputapu TMO ka taea e nga kaiputaiao te ine i nga putere X-ray ultrashort i te wa i te wa tuarua. Ma tenei kaha e taea ai te tirotiro mo nga mahi ngota me te ngota ngota, te whakatuwhera i nga kuaha ki te mohio ki nga hihiko taketake o te matū me te ahupūngao.