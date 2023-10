Nga Whakatewhatewha Hou mo te Miihana Ratonga Whakaora Aromoni 29 a SpaceX ki te Teihana Mokowā Ao

By

Ko te International Space Station (ISS) National Laboratory me NASA kei te harikoa ki te panui i tetahi paetukutuku e haere ake nei ka ruku ki roto i nga whakatewhatewha whakamihiihi kei te mahi i te misioni 29th Commercial Resupply Services (CRS) a SpaceX ki te teihana mokowhiti. Ka oati tenei misioni ki te kawe mai i nga ahu whakamuatanga putaiao nui e whai paanga nui ana ki te tangata.

Ka whakaatuhia e te webinar nga kaitaunaki rongonui e korero ana mo nga momo utu utu e whakarewahia ana i runga i te waka mokowhiti a SpaceX Dragon me te tirotiro me pehea e whai hua ai te rangahau i whakahaeretia i runga i te ISS mo tatou katoa. Kei roto i nga kaitaunaki etahi tohunga mai i nga waahi rereke, e kawe mai ana ia tangata i o raatau tirohanga me o raatau tohungatanga ki te korerorero.

Ka whakamarama a Takuta Emilie Dressaire, Ahorangi Kaiawhina i te Whare Wananga o California, Santa Barbara, mo te rangahau "Wicking in Gel-Coated Tubes" i utua e te NSF. Ko te whainga o tenei rangahau kia mohio ki te mahi a te hūpē ki te tuku rongoa i roto i nga pūkahukahu, ka huri pea i nga maimoatanga manawa.

Ko Takuta Sonja Schrepfer, he Ahorangi i te Tari Taonga i te Whare Wananga o California, San Francisco, ka tohatoha i nga whakaaro mo te rangahau "Tissue Engineered Immune Chips in Microgravity" i utua e te NSF. Ma te ako i te hononga i waenga i te koroheketanga o te punaha raupatu me nga kaha whakaora o nga pūtau ate, ka taea e tenei rangahau te para i te huarahi mo nga huarahi auaha ki te patu i nga mate e pa ana ki te koroheketanga.

Ka matapaki a Takuta Ken Savin, Tumuaki Kaiputaiao o Redwire Space, mo te ahu whakamuatanga o te tuhinga koiora, ina koa ko te mahere whakahirahira a Redwire ki te ta i nga pūtau ngakau tangata ki te mokowhiti ma te whakamahi i o raatau Hangahanga BioFabrication. Ka taea e tenei rangahau pakaruhanga te whakatuwhera i nga huarahi hou i roto i nga rongoa whakaora me te kaha ki te wikitoria i nga here e pa ana ki te whenua.

Ko David Corporal, he Kaihanga Rangahau i Boeing, ka ruku ki te tirotiro "Boeing Antimicrobial Coating". Ma te whakamatautau i tetahi taonga antimicrobial i roto i nga waahi rereke puta noa i te teihana mokowhiti, ko te whainga o tenei rangahau ki te whakarei me te whakarite i te haumarutanga o nga misioni mokowhiti a muri ake nei ma te whakaiti i te tupono o te mate moroiti.

Ka korero a Takuta Kathryn Gardner-Vandy, Ahorangi Kaiawhina mo te Rererangi me te Mokowhiti i te Whare Wananga o Oklahoma State, mo nga korero mo te kaupapa whakangungu "Choctaw Heirloom Seeds". Ko te whainga o tenei kaupapa ki te whakahihiri, ki te whakaako i nga tauira mo te hiranga o te tiaki i nga kakano taonga tuku iho me te whai waahi ka taea e ratou te mahi i roto i nga mahi ahuwhenua ukauka.

Ko te webinar, kua whakaritea mo te Turei, Oketopa 31, 2023, a te 1 i te ahiahi EDT, ka watea mo te rere ora i runga i te paetukutuku a te ISS National Lab mo te iwi whanui me te Zoom mo te hunga pāpāho. Ka akiakihia nga mema o te hunga panui e hiahia ana ki te whakauru ki te rehita mo te urunga a Zoom kia kotahi haora i mua i te huihuinga. I tua atu, ka taea e te iwi whanui te whai waahi ma te patai patai ki nga kairangahau ma te whakamahi i te hashtag #ISSNationalLab i runga i nga paapori paapori.

Ko te SpaceX CRS-29 ka tukuna i mua atu i te Rātapu, Whiringa-a-rangi 5, 2023, i te 10:01 pm EST mai i te Kennedy Space Center o NASA. Ko etahi atu korero mo nga kaupapa a ISS National Lab i tautoko i runga i tenei kaupapa ka tukuna ki te hunga panui me te iwi whanui i nga ra kei te heke mai.

