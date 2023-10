Kare a Media ki te Whakatau i te Paanga Taiao o nga Kaare Mata Whakamahi Kotahi

He arotake tata nei i whakahaerea e te roopu tohunga mai i te Whare Wananga o Bangor i whakamarama i te korenga o te hunga panui ki te whakanui i te paanga kino o nga kanohi kanohi whakamahi kotahi ki te taiao. Ko te rangahau, i tātarihia te panui Perehitini me Irish mai i Maehe 2020 ki Hakihea 2021, i kii ko te nuinga o nga niupepa e pai ana ki te whakamahi i nga kopare pokanoa kotahi i roto i a raatau purongo, me te kore e aro ki te take o te whakahaere para me te oranga o te taiao.

E ai ki a Takuta Anaïs Augé, te kaituhi tuatahi o te rangahau, ko te ahua o te korero a te hunga panui mo nga kanohi kanohi i tino awe ki nga whiringa kakahu kanohi a te tangata i te wa o te mate urutaru. I te nuinga o te wa ka whakamahia te kupu 'masks' ki te korero mo nga kaare kanohi tuku noa, i te mea ko te 'uwhi kanohi' e hono ana ki nga taonga a-whare, i hokona mai ranei e te toa. I whakamahia ano hoki e te hunga pāpāho te 'taki kanohi' i te wa e korero ana mo nga kakahu e tika ana, i te mea ka whakamahia te 'hipoki kanohi' ina he huānga whiriwhiri.

Ahakoa nga korero putaiao e pa ana ki te haumaru me te whakamahi ano o nga uhi kanohi, karekau nga niupepa ki te kawe i enei korero ki te marea. I kii a Dr. Morwenna Spear, he kaiputaiao rauemi, he iti te aro ki nga awangawanga o te taiao e pa ana ki nga kanohi mo te whakamahi kotahi, ahakoa i nga timatanga o te mate COVID-19.

E whakapono ana te roopu rangahau kua whai waahi nga niupepa ki te whakatairanga i te whakamahinga o nga kanohi mo te whakamahi kotahi, a kua whai waahi ki te piki haere o nga para kua puta. E whakaatu ana te rangahau i te hiahia kia nui ake nga purongo whai mana e whakaaro ana ki te paanga o te taiao o nga momo whiringa kanohi kanohi me te akiaki i te tango i nga uhi-kanohi ka taea te whakamahi.

Ko tenei rangahau he wahanga o te kaupapa Kaunihera Rangahau Toi me te Tangata i aratakina e Prof. Nathan Abrams, e whai ana kia mohio ki nga take e awe ana i nga whiringa a nga kaihoko me nga whanonga e pa ana ki nga kanohi kanohi. I whakanuihia e te kaupapa te kawenga o te tuku kanohi kanohi me te hiranga o te panui panui ki te awe i te hihiri o te iwi me te whakatau kaupapa.

I roto i te katoa, ko te arotake e whakaatu ana i te waahi ngaro o te hunga pāpāho ki te whakatika i nga hua o te taiao o te whakamahi kotahi te kanohi kanohi me te whakanui i te mohiotanga ki waenga i te iwi. Ko te tono kia matawhānui ake te huarahi ki te tuku purongo e whai whakaaro ana ki nga whakaaro toiwhiutanga me te whakaahei i nga tangata takitahi ki te whiriwhiri maataki ki te tiaki i te hauora o te iwi me te taiao.