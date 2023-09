Te Mahi o te Mitochondrial DNA i roto i te Reproduction Tangata

Ka torotoro tenei tuhinga i nga rangahau hou e whakau ana i te maaramatanga pūtaiao he mea tuku iho te DNA mitochondrial (mtDNA) mai i te whaea. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata Nature Genetics, he mahi tahi i waenga i te Whare Wananga Hauora me te Putaiao Oregon me etahi atu umanga.

I mua, i whakaponohia kua whakakorehia te mtDNA paternal i muri i te whakakikiritanga, engari i kitea e te rangahau he iti noa te mitochondria e mau ana i te parāoa pakeke, ahakoa kaore he mtDNA mau tonu. I kitea ano e nga Kairangahau kaore he pūmua e tika ana mo te tiaki mtDNA. Ko te take o tenei whakakorenga kaore i te mohiotia i tenei wa, engari tera pea e pa ana ki te nui o nga hiahia o te parāoa i te wa o te whakakikiritanga, tera pea ka piki ake te whakaemitanga o nga huringa mtDNA.

Engari, ko te whakawhanaketanga o nga hua, e kiia nei he oocytes, ka whakawhirinaki nui ki nga pūtau huri noa mo te kaha me te pupuri tonu i te mtDNA. Ka whai waahi tenei wehewehenga ki te painga o te kukuwhatanga o te tuku noa iho i te mtDNA whaea, na te mea ka whakawhäitihia te moreareatanga o nga huringa mtDNA mate-mate i roto i nga uri. Ko nga huringa i roto i te mtDNA ka puta he mate mate e pa ana ki nga whekau he nui te hiahia, penei i te ngakau, te uaua, me te roro.

Hei aukati i te tukunga o nga mate mtDNA e mohiotia ana, kua whakawhanakehia te maimoatanga whakakapi mitochondrial (MRT). Kei roto i te MRT te whakakapi i te mtDNA mutant ki te mtDNA hauora mai i nga hua kai koha ma te whakakikiritanga in vitro. Heoi, kei te aukatihia nga whakamatautau haumanu mo te MRT i Amerika i tenei wa, kei te whakahaerehia nga whakamatautau ki etahi atu whenua penei i te United Kingdom me Kariki.

Ko te kitenga hou e pa ana ki te mahi a te mtDNA i roto i te whakatipu parāoa me te whakakikiritanga, he whai tikanga nui mo te hua tangata me te whakamaarama pūtau iroriki. Ma te mohio ki te mahi o nga pūmua e whai waahi ana ki te tiaki mtDNA ka ahu whakamua pea ki nga maimoatanga tamariki kore me nga hangarau whakawhānau awhina.

Puna: ANI | | I tukuna e Tapatrisha Das, Washington Dc, Hepetema 20, 2023

Nga wehewehe:

– Mitochondrial DNA (mtDNA): Ko te waehere ira kei te rongoa i roto i te mitochondria, e mahi ana hei tipu hiko o ia pūtau o te tinana.

– Oocyte: He hua e whanake ana.

– Mitochondrial transcription factor A (TFAM): He pūmua nui mo te tiaki mtDNA.

– Te rongoa whakakapi Mitochondrial (MRT): He tikanga hei whakakapi i te mtDNA mutant ki te mtDNA hauora ma te whakakikiritanga in vitro.

Puna: Ko etahi atu korero kaore i te whakaratohia.