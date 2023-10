Te Whakapaipai i te Tikanga Kauwhata: Te Whakapaipai i nga Hanganga Whatunga mo nga Pūnaha Whakawhitiwhiti

Ko te ariā kauwhata, he peka o te pangarau e torotoro ana i nga hononga me nga ahuatanga o te kauwhata, kua tino ahu whakamua i roto i nga tau tata nei. Ko tenei mara e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te arotau i nga hanganga whatunga me te whai hua ki nga punaha korero. Ko Takuta Xujun Liu, he kairangahau i te Whare Wananga o Xi'an Jiaotong-Liverpool, Haina, me ana hoa mahi, kua angitu te whakatau i tetahi raruraru whakawero i aro nui mai i roto i te mara.

Na, he aha tonu te ariā kauwhata? Whakaarohia e hiahia ana koe ki te whakatau i te huarahi tino pai ki te haere i waenga i nga taone e rua ma runga tereina. Ka taea e koe te whakaatu i ia taone hei ira (e kiia ana ko te piko) me nga huarahi i waenga i nga taone hei raina, hei pihi ranei (e kiia ana ko nga tapa). Ko tenei huinga o nga poupou me nga tapa he kauwhata. Ko te ariā kauwhata ka taea e te hunga pangarau te whakatauira me te wetewete i nga whatunga uaua i roto i nga momo mara, tae atu ki te putaiao rorohiko me te miihini hiko.

Ko tetahi ahuatanga o te ariā kauwhata e arohia ana e Takuta Liu ko te tae, e pa ana ki te raru o te tapanga i nga waahanga o te kauwhata kia u ki etahi ture me te karo i nga taupatupatu. Ka mahi motuhake ia i runga i tetahi momo tae e kiia nei ko te "whakapainga tae," e pa ana ki nga raru taumahi auau i roto i nga whatunga haapurororaa.

I roto i ana mahi o mua tata nei, kua tutuki angitu a Takuta Liu me ana hoa mahi i tetahi rapanga e pa ana ki te wehewehenga o nga kauwhata tapatoru. Ko tenei raruraru ko te wehewehe i nga tapa ki roto i nga karaehe maha i te wa e whakaarohia ana e rua nga momo tapa motuhake: Momo I, kaore ia takirua o nga tapa e wehewehe i tetahi pito, me te Momo II, kaore nga pito o ia takirua o nga tapa e honoa e tetahi atu tapa. Ko te patai i hiahia ratou ki te whakautu mehemea ka taea te whakaiti i te maha o nga akomanga Momo II me te pupuri tonu i te maha o nga akomanga Momo I kia kotahi.

Na roto i te whakatau i tenei whakapae, kua whai waahi nui a Takuta Liu me tana roopu ki to maatau mohio ki nga ahuatanga hanganga o nga kauwhata tapatoru. I tua atu, ka taea e a raatau kitenga he maarama ki te whakatau i te whakapae rongonui a Erdős-Nešetřil me te tuku aratohu ki te whakaoti rapanga i roto i nga whatunga whakawhitiwhiti.

Ko te rangahau a Takuta Liu mo te ariā kauwhata kua whakanuia, a kua tae mai nga tono ki a ia ki te whakaatu i ana mahi ki nga huihuinga maha. Kei te whakaaro ia ki te tirotiro haere tonu i nga raru tae kauwhata me te tumanako ka whai hua nui ki te mara ma nga tikanga taapiri penei i te Combinatorial Nullstellensatz me nga tikanga tupono.

I te katoa, ko nga ahunga whakamua i roto i te ariā kauwhata he nui te kaha ki te arotau i nga hanganga whatunga mo nga punaha korero. Ko nga rangahau a Takuta Xujun Liu e whai waahi ana ki tenei ahunga whakamua me te whakatuwhera i nga huarahi mo te torotoro haere atu i tenei mara whakamihiihi.

FAQ:

Q: He aha te ariā kauwhata?

A: Ko te ariā kauwhata he peka o te pangarau e torotoro ana i nga hononga me nga ahuatanga o nga kauwhata, he mea tito mai i nga poupou me nga tapa e tohu ana i nga huānga rereke me o raatau hononga.

P: He aha te tae kauwhata?

A: Ko te tae kauwhata he ahua o te ariā kauwhata e pa ana ki te raru o te tapanga i nga waahanga o te kauwhata kia u ki etahi ture me te karo i nga taupatupatu.

P: Me pehea e whai hua ai te ariā kauwhata i nga punaha whakawhitiwhiti korero?

A: Ko te ariā kauwhata e whakarato ana i nga tirohanga ki te arotau i nga hanganga whatunga, ka taea te whakarei ake i te pai me te pono o nga punaha korero.

P: He aha te raruraru i whakaotia e Takuta Liu me ana hoa mahi?

A: I angitu a Takuta Liu me tana roopu i tetahi rapanga e pa ana ki te wehewehenga o nga kauwhata tapatoru, i uru ki te wehewehe i nga tapa ki roto i nga karaehe maha i te wa e whakaaro ana ki nga ture motuhake mo nga hononga taha.

P: He pehea te whai waahi o te rangahau a Takuta Liu ki te mara?

A: Ko te rangahau a Takuta Liu ka whakanui ake i to maatau mohiotanga ki nga ahuatanga hangahanga o nga kauwhata tapatoru, a tera pea he maarama ki te whakatau i etahi atu whakapae i roto i te ariā kauwhata. He arataki hoki mo te whakaoti rapanga i roto i nga whatunga whakawhitiwhiti.