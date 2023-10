Kua kitea e nga kaiputaiao he kitenga whenua – he moana nui e huna ana i raro i te kirinuku o te whenua. Ko te wai kei roto i te toka e kiia nei ko 'ringwoodite', e 400 maero ki raro i te whenua. Na tenei kitenga i mohio ai e toru nga wa e nui ake ai te wai i raro i te mata o nga moana katoa.

Ka penapena te wai i roto i te ahua ahurei e kiia nei ko te ahua hautai, ehara i te mea he wai, he totoka, he hau ranei, engari he ahua tuawha. Ko te hanganga karaihe o te ringwoodite ka taea e ia te kukume i te hauwai me te mahanga wai, ka rite ki te hautai.

Ko Steve Jacobsen, he kaitirotiro matawhenua, tetahi o te roopu i muri i te kitenga, i kii, "Ki taku whakaaro kei te kite tatou i nga taunakitanga mo te huringa wai o te whenua katoa, ka awhina pea ki te whakamarama i te nui o te wai wai i runga i te mata o to maatau ao noho."

I kitea te kitenga ma te ako i nga rū whenua me te tātari i nga ngaru ohorere i kohia e nga kaitao hiko. I whakamanahia te noho o te wai i roto i te toka na enei panui ru.

He nui nga paanga o tenei kitenga mo to tatou mohiotanga ki te huringa wai o te whenua me te nui o te wai i runga i to tatou ao. Ka whakamarama ano i nga mea ngaro e huna ana i raro i te kirinuku o te whenua me te whakaatu i te whakamiharo tonu o te taiao.

I tua atu i tenei kitenga whakamiharo, kua kitea ano e nga kaiputaiao he puunaha rauwiringa kaiao hou i raro i te kirinuku puia me te awhina a te karetao i raro i te wai. Ko enei kitenga e whakamahara ana ki a tatou he maha tonu nga mea hei ako mo to aorangi me ona mea ngaro.

Rauemi:

– Pepa Putaiao: 'Ka rewa te matewai ki runga o te koroka o raro'

– Geophysicist Steve Jacobsen