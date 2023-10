He moana nui e huna ana i raro i te kirinuku o te whenua, e kii ana nga kaiputaiao

He mea whakamiharo te kitenga a nga kaiputaiao: he moana nui e huna ana i raro i te kirinuku o te whenua, e toru nga wa te nui ake o te wai i nga moana katoa o te mata o te ao. Ka penapena te wai ki roto i te toka e kiia nei ko "ringwoodite" kei te 400 maero i raro i te whenua.

Ko nga rangahau i whakaputaina i te tau 2014 i kitea ko te wai kei roto i te toka koroka i roto i te ahua ahurei e kiia nei ko "te ahua hautai," ehara i te wai, totoka, hau ranei engari he ahua tuawha. Ko tenei kitenga ka tuwhera te ahua o te huringa wai o te whenua katoa e whakamarama ana i te nui o te wai wai i runga i te mata o te ao.

Ko Steve Jacobsen te tohunga mataotao, he wahanga o te roopu i muri i nga kitenga, i whakamarama te hiranga o te ringwoodite, e kii ana he "hautai" ka taea te kukume i te hauwai me te mahanga wai. Ko te hanganga karaihe o te ringwoodite ka taea e ia te whakauru i te nui o te wai i roto i te koroka, e ngaro ana te hononga i roto i te maaramatanga o nga kaiputaiao ki te tohatoha wai o te whenua.

I kitea e nga kaiputaiao tenei kitenga whakamohiotanga ma te ako i nga mahi ruihi me nga ngaru wiri i puta mai i nga ru. Na roto i tenei tātaritanga, i kitea e ratou he wai kei roto i te ringwoodite i raro i te mata. Mena he 1% noa te wai kei roto i te toka, ko te tikanga he toru nga wa ka nui ake te wai i raro i te whenua i nga moana katoa o te Ao.

Ko tenei kitenga o te moana huna i raro i te kirinuku o Papatuanuku ehara i te mea ko te kitenga o nga mahi rangahau pūtaiao. I kitea ano e nga Kairangahau tetahi puunaha rauwiringa kaiao hou i te tirotiro i te kirinuku puia me te karetao i raro i te wai. Ko enei kitenga e whakanui ana i te whanuitanga o nga whenua kaore ano kia tirotirohia i runga i to maatau paraneta.

Rauemi:

– Pepa Putaiao e whakaingoatia ana 'Ka rewa te matewai ki runga o te koroka o raro'

– Geophysicist Steve Jacobsen